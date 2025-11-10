Tres hombres heridos tras sufrir un golpe de mar en la Playa de Los Charcones, en Lanzarote

Tres personas resultaron heridas y hubo un cuarto afectado, de 23 años, que resultó ileso

Tres hombres han resultado heridos de diferente consideración tras sufrir un golpe de mar cuando se encontraban en la Playa de Los Charcones, dentro del municipio de Yaiza (Lanzarote), alrededor de las 12:00 horas del mediodía. Un desgraciado suceso que también afectó a una cuarta persona que resultó ilesa.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, cuando los recursos llegaron al lugar, los afectados ya habían podido salir del agua aunque estaban en una zona de difícil acceso, por lo que bomberos del Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción colaboraron con el Servicio de Urgencias Canario (SUC) para llegar a la zona.

Los recursos sanitarios atendieron entonces a los heridos, entre ellos un hombre de 43 años y otro de 25, ambos con policontusiones de carácter moderado, que fueron trasladados en ambulancias al Hospital Doctor José Molina Orosa. Mientras, otro joven de 23 años sufrió erosiones leves y fue evacuado en ambulancia al Centro de Salud de Playa Blanca.

Un hecho que se produce poco después de que el fuerte oleaje que está sacudiendo Canarias, más la imprudencia de algunos turistas, provocara que varias personas resultran heridas y otras tres acabaran muriendo en Tenerife.

Un grupo de turistas se adentró en el mar, en una zona de difícil acceso y peligro, por el que pasaban olas giganes. En cuestión de segundos los afectados cayeron al mar y el agua los tragó entre su inmensidad, cobrándose la vida de tres fallecidos.

Desde el jueves estaban en prealerta. El ayuntamiento asegura haber avisado sobre el oleaje y también haber cerrado playas. Pero el puerto es competencia del gobierno. No es la primera vez que ocurre en el archipiélago o en la península. Turistas que, ignorando el temporal se juegan la vida, y se saltan todo tipo de advertencias que encuentran a su paso.