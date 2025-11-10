El hombre recuerda que el golpe de mar fue "inesperado" pues "vinieron dos olas fuertes y después se quedó quieto"

Varias de las personas que fueron arrastradas por el mar en Puerto de la Cruz, Tenerife, eran pasajeros de un crucero

TenerifeUn camarero del bar 'La Fragata', próximo al muelle de Puerto de la Cruz, logró rescatar del agua el sábado a tres personas en el golpe de mar que acabó con el fallecimiento de una crucerista de origen holandés que se encontraba en la zona contemplando las olas y al ser arrollada sufrió un traumatismo mortal contra las rocas.

"No dudé ni un momento, desde que me quité la ropa me tiré al agua", rememora para 'Cope Canarias' en una entrevista recogida por Europa Press en la que remarca que está "muy contento" de que tres personas hayan salvado su vida en este golpe de mar.

El golpe de mar fue "inesperado"

Pedro, que también es marinero profesional retirado, era consciente del peligro por la cercanía de las rocas y la propia estructura del muelle y logró salvar a tres personas sin que el pánico dificultara el rescate.

"O te giras y te saco o no te giras y nos ahogamos los tres", recuerda, al tiempo que reconoce que uno de ellos fue al día siguiente al bar para agradecerle el rescate.

Según su versión, el acceso al espigón no estaba cerrado pese al mal estado del litoral aunque al mismo tiempo reconoce que el golpe de mar fue "inesperado" pues "vinieron dos olas fuertes y después se quedó quieto".

Pedro cree que "la gente se confía mucho" al acercarse al mar y entiende que no hay necesidad de arriesgarse para conseguir una buena foto: "Yo creo que las cámaras para sacar fotos tienen zoom, ¿no?, no hace falta ir al peligro", indica.