Un inquiokupa le está haciendo la vida imposible a Carmen. Amenazas, agresiones verbales y físicas... su inquiokupa le ha llegado hasta a quemar la casa, como bien hemos podido ver en las imágenes que 'La mirada crítica' ha emitido en Telecinco este lunes. La situación es tan crítica que Carmen se tuvo que trasladar al piso de su padre. Un inquiokupa que lleva ya un año en la casa de Carmen, quien sufrió en una ocasión un intento de atropello. Pues bien, 'La mirada crítica' ha podido hablar con Carmen, que denuncia la situación que vive.

La desesperación de Carmen es tan grande que ha iniciado una huelga de hambre frente al Ayuntamiento: "Ha sido mi decisión... no veo otra salida, porque nadie me hace caso", señala una Carmen que asegura que no ha calculado el dinero que le deben, puesto que ya son tantas cosas las que le deben y le han roto, que no lo sabe. "Aún siguen allí... pensaba que con el incendio se lo llevarían detenido, pero nada", añade.

Amenazas de muerte, agresiones, insultos, humillaciones, robos, intentos de atropello... de todo. "Es horrible", confiesa la víctima de inquiokupación, que cuenta más detalles de cómo ocurrió todo.

"Me paga la renta y me dice que tiene que cobrar a los 15 días un dinero de juicio, que ella tiene casa propia. Que en ese caso echaría mano de su casa", desvela la mujer en 'La mirada crítica'. Fue a partir de ese momento que la inquiokupa recibió las llaves de casa y, a los 15 días, Carmen todavía no ha recibido la fianza.

Las palabras de Ana Terradillos en 'La mirada crítica'

"Siempre abusan de gente con buena fe como la tuya, que intentan ayudar... y luego además te maltratan", han sido las palabras de Ana Terradillos dándole las gracias a la víctima de la inquiokupa por denunciarlo en televisión, cerrando así uno de los temas que ha tocado 'La mirada crítica' este lunes.