El juez Portillo reprocha a Bolaños su gestión: "Hay un intento de dominar al poder judicial”

El juez reprochó al ministro de Justicia su gestión ante un foro de magistrados

Félix Bolaños reivindica su petición al CGPJ por las supuestas "irregularidades" del juez Peinado en su interrogatorio

Los jueces sacaron los colores al ministro Félix Bolaños, que tuvo que escuchar durante seis minutos los reproches a su gestión en materia judicial. En su intervención, el magistrado Fernando Portillo le dijo al ministro: “Sé que usted sabe que este foro, este grupo de jueces y juezas, no es para nada complaciente con su gestión, más bien al contrario. Creemos que en todo ello, al menos en parte, hay un intento de dominar al poder judicial, de limar sus aristas y hacerlo más complaciente con un poder político al que incomodan los límites y contrapesos”.

‘La mirada crítica’ ha hablado en directo con el magistrado Fernando Portillo tras su discurso frente al ministro Bolaños: “Como le dije al señor Bolaños, el foro al que venía no era favorable a su gestión. En todo caso, no dije nada que no hubiéramos expresado ya por escrito y en comunicados. Llama más la atención por haberlo hecho en directo, pero al final no deja de ser una discrepancia normal con la gestión del responsable de Justicia. Luego escuchamos al ministro lo que nos tenía que decir”.

Fernando Portillo: "El problema está, como siempre, en los detalles y no en los buenos propósitos"

Sobre las palabras del ministro, comenta: “Es cierto que los proyectos no son invención de este ministerio, sino que vienen de anteriores. A los ministros anteriores ya les habíamos dicho que no nos gustaban. Lo que dijo el ministro, en un 90% estoy de acuerdo con él. El problema es ese 10% restante: no es el qué, sino el cómo. El problema está, como siempre, en los detalles y no en los buenos propósitos, que si no vienen acompañados de una suficiente inversión presupuestaria, al final se quedan en fuegos de artificio”.

Por último, explica si después pudo hablar con el ministro: “Sí, después hubo normalidad y cordialidad en el encuentro, que se produjo por la amabilidad de acercarse a la inauguración. Al terminar, nos despedimos con normalidad y cordialidad”.