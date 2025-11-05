Abogado acusación particular de la DANA: "Esperaba más de la declaración de Maribel Vilaplana"

El abogado de la acusación popular de la DANA comenta la declaración de Maribel Vilaplana

Abogado de la acusación popular Ciudadanos, sobre la declaración de Maribel Vilaplana: "Está siendo muy clara"

El lunes declaró Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Carlos Mazón en el restaurante El Ventorro, ante la jueza del caso DANA. Durante su declaración, describió cómo fue la comida que tuvo el 29 de octubre de 2024 con Carlos Mazón. Además, aclaró que Mazón estuvo pendiente del móvil durante la comida, pero que estaba tranquilo.

'La mirada crítica' ha hablado en directo con Ximo Esteve, abogado de la acusación popular de la DANA, quien consiguió que declarara Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón el 29 de octubre de 2024: "Entendí desde el primer momento que la declaración de Maribel Vilaplana era pertinente y útil, y así mismo se lo hice transmitir en el escrito, que no se me admitió. En el recurso de reforma tampoco se me admitió, y ya en la apelación ante la Audiencia Provincial considero que era necesario y útil que pudiera comparecer y nos aclarase muchas cosas".

Ximo Esteve: "He tenido que presentar un nuevo escrito porque hay situaciones que no me encajan"

Ximo Esteve comenta los sentimientos que le despertó la declaración de Vilaplana: "Se entrelazan dos sensaciones: una como ciudadano, como una persona que también padeció lo que es la riada, y otra como abogado, en la que deslindar perfectamente cada uno de los dos ámbitos, tanto lo emocional, lo que uno sufrió, y luego desde el punto de vista procesal ante esa declaración".

Explica qué le pareció la declaración de Maribel Vilaplana: "No me convenció. Yo esperaba más de la declaración de Maribel Vilaplana, que fuera más profesional, más certera, que nos aclarase más cuál era la situación. Que no pasaba nada, la verdad da libertad, cuando uno no dice la verdad, se queda con la mentira para siempre. Ante esta situación he tenido que presentar un nuevo escrito porque hay situaciones que no me encajan ni a mí ni a mis compañeros."