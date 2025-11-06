Malestar en la Complutense por el regreso de Monedero: “Si ha acosado a alguien, no debería poder dar clase”

La vuelta de Juan Carlos Monedero a las aulas de la Complutense ha generado indignación entre alumnos, al reincorporarse pese a tener un expediente abierto por acoso sexual

La Fiscalía archiva otra denuncia contra Juan Carlos Monedero por un delito contra la integridad moral de alumnas de la Complutense

Compartir







Juan Carlos Monedero ha regresado a las aulas de la Universidad Complutense de Madrid, a pesar de tener todavía un expediente abierto por presunto acoso sexual. Su reincorporación ha generado malestar en la comunidad educativa, especialmente entre los alumnos, que expresan una mezcla de indignación e incomodidad por su vuelta.

Ante esta situación, 'La mirada crítica' se ha desplazado hasta el campus para conocer la opinión de los estudiantes. Una alumna afirma: “Me da igual del partido político que sea, pero si ha acosado a alguien no debería estar permitido que dé clases, y menos en la misma facultad.” Otro estudiante añade: “Aunque hay que mantener la presunción de inocencia, no creo que sea prudente permitir que una persona denunciada por acoso dé clases en una institución pública como esta.”

Borja Méndez: "El expediente debe resolverse, como máximo, en enero"

El programa también ha hablado con Borja Méndez, periodista de 'La Razón', quien ha explicado por qué Monedero ha vuelto a las aulas: “Hay que remontarse al 10 de enero de este año, cuando una alumna presentó una denuncia por acoso sexual, en la que se recogían comentarios vejatorios hacia mujeres y toqueteos. La Universidad Complutense silenció el caso en un primer momento, hasta que en febrero se hizo público. Entonces, Monedero pidió la baja, pero de forma paralela la universidad le impuso una sanción de seis meses sin empleo ni sueldo hasta que se resolviera el expediente abierto. El tiempo ha pasado, no se ha dictado resolución, y al haber cumplido ya esa sanción temporal, se ha reincorporado.”

Sobre la postura oficial de la Universidad Complutense, Méndez añade: “La universidad asegura que, de momento, Monedero no es profesor titular. Esa es la excusa que dan. Ha vuelto sin una asignatura propia, pero colabora en una materia relacionada con las relaciones internacionales. Dicen que el expediente debe resolverse, como máximo, en enero.”