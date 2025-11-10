Los abusos se habrían cometido mientras Rafael Zornoza era sacerdote de Getafe y dirigía el seminario de la diócesis

El Obispado de Cádiz y Ceuta ha negado las acusaciones y ha anunciado la suspensión temporal de su agenda

Compartir







El Vaticano investiga a Rafael Zornoza, obispo de Cádiz y Ceuta, por la agresión sexual a un menor durante los años noventa, cuando era sacerdote en Getafe y dirigía el seminario de la diócesis, según han confirmado fuentes eclesiásticas al diario ‘El País’. Por su parte, el Obispado de Cádiz y Ceuta ha negado las acusaciones y ha anunciado la suspensión temporal de su agenda "para el esclarecimiento de los hechos y para atender el tratamiento de un cáncer agresivo que está recibiendo".

La víctima envió este verano la denuncia por correo al Dicasterio de Doctrina de la Fe pidiendo medidas. En la misiva, la víctima detalla que los abusos se habrían cometido desde los 14 a los 21 años de forma continuada. Hasta los 18 años, cuenta en la carta a la que también ha tenido acceso el mismo diario, iba todos los fines de semana al Seminario Mayor del Cerro de los Ángeles y durante la noche se producían los abusos: “Se metía en mi cama, me acariciaba y besaba. Por las mañanas también me despertaba del mismo modo”.

PUEDE INTERESARTE Condenados a un año de cárcel en Bolivia dos jesuitas españoles por encubrir casos de pederastia

Al cumplir los 18, ingresó en el seminario mayor, donde los abusos continuaron. Además, el obispo le habría llevado a una terapia de conversión para ‘curar’ su homosexualidad y aprovechaba las confesiones para manipularle y hacerle ver que “no era capaz de amar ni entender una amistad”.

La víctima denunció los abusos años después

“Me convenció de entrar al seminario y me dijo que ‘mi herida’ (así se refería a mi homosexualidad) no me dejaba ver las cosas y que confiara en él. También me convenció de ir a un psiquiatra dos veces por semana para curar mi herida, mi homosexualidad”, recuerda.

PUEDE INTERESARTE Un monitor de Barcelona, denunciado por varias familias de un colegio de Girona por un presunto caso de pederastia

Entonces, nunca dijo nada. “La parálisis me controlaba” y, cuando reprochaba al obispo lo que hacían, este le aseguraba que tenían “una amistad íntima”. Sin embargo, unos años después de abandonar el seminario, en terapia se dio cuenta de que había abusado de él.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Así, decidió ponerse en contacto con él por mail, pero nunca le contestó. Y este año decidió quedar en persona. Le reprochó los abusos y, aunque le dijo que “nunca fue su intención”, “reconoció la manipulación y los abusos”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El arzobispo de Sevilla, encargado de la investigación

Para la justicia civil el caso ha prescrito, pero fuentes eclesiásticas han confirmado al citado diario que se ha abierto una investigación. El responsable sobre el que recaería esta investigación sería el arzobispo metropolitano del que depende el acusado, es decir, el de Sevilla.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

El tribunal del caso debe tomar declaración al acusado, a la víctima y a posibles testigos o personas informadas de los hechos. Una vez concluida esta investigación, se envía al Vaticano, que decide si abrir o no un procedimiento.

De abrirse un procedimiento, este acaba en un juicio con una sentencia que se envía a la Doctrina de la Fe para ser ratificada.

Esta es la primera vez que se conoce públicamente que un obispo en España está siendo investigado por la Iglesia por un delito de pederastia. En total, hay 1.568 acusados por pederastia clerical en nuestro país y 2.954 víctimas, según la base de datos del diario.

El Obispado de Cádiz y Ceuta niega las acusaciones

Tras la publicación de la noticia por el diario 'El País', el Obispado de Cádiz y Ceuta ha negado las acusaciones y ha anunciado la suspensión temporal de su agenda "para el esclarecimiento de los hechos y para atender el tratamiento de un cáncer agresivo que está recibiendo".

En un comunicado remitido a los medios, el obispado ha afirmado que "las acusaciones que se hacen, referidas a hechos que tuvieron lugar hace casi treinta años, son muy graves y además falsas", y ha señalado que el caso ha sido introducido la semana pasada en el tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en España.

La diócesis ha expresado su "plena confianza en la justicia" y ha asegurado que colaborará "en todo lo que sea requerido", al tiempo que ha recordado "el respeto a la presunción de inocencia que asiste a todas las personas".

También ha indicado que no hará "posteriores declaraciones hasta conocer la decisión del tribunal eclesiástico".