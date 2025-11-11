Los padres de Sandra Peña comparecen este miércoles por separado en la Fiscalía de Menores de Sevilla como testigos perjudicados

Concluye el análisis del móvil de Sandra Peña, la menor sevillana que se suicidó por el acoso escolar sufrido

Compartir







Los padres de Sandra Peña, la menor que presuntamente se suicidó el pasado 14 de octubre tras sufrir acoso escolar, comparecen este miércoles, 12 de noviembre, a las 09:30 horas y por separado en la Fiscalía de Menores de Sevilla en calidad de testigos perjudicados.

De esta forma, continúa la investigación del caso tras la entrega por parte de la Policía Nacional a la Fiscalía de Menores del informe sobre acoso escolar que supuestamente atravesó la sevillana en el centro en el que cursaba sus estudios, el Irlandesas Loreto. Cabe señalar que el Ministerio Público mantiene abiertos dos expedientes para investigar las circunstancias que rodean el presunto suicidio.

PUEDE INTERESARTE El pueblo de Badajoz que convierte el dolor en conciencia: Villar de Rena homenajea a Sandra Peña con una escultura contra el acoso escolar

Uno de los procedimientos, de reforma juvenil, se centra en la posible implicación de varias menores en los hechos, mientras que el segundo, de supervisión, tiene por objeto evaluar la actuación y posible responsabilidad de los responsables del centro educativo en el que estudiaba la víctima. En este contexto, la Fiscalía también pidió, a través de la especialidad de Criminalidad Informática, a una red social la retirada de las imágenes de tres menores que las identifica como supuestas acosadoras en el caso.

El tío de Sandra Peña reitera que pudieron tomarse medidas previas en el caso "para intentar evitarlo"

El tío de la joven sevillana, Isaac Villar, lamentaba el pasado jueves, 6 de noviembre, en una manifestación contra el acoso escolar en Madrid que que en el caso de su sobrina "no se llevasen a cabo" los protocolos de acoso escolar por parte del centro educativo, al tiempo que ha manifestado que, aunque no se puede saber con certeza si la aplicación de los mismos hubiese impedido el final de la joven, "sí se podría haber tomado medidas para intentar evitarlo".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En este sentido, la dirección del colegio privado concertado pedía unos días tras el incidente "cautela y responsabilidad hasta que finalice la investigación" policial, judicial y administrativa en torno al suicidio de la que fuera alumna del centro, Sandra Peña. La niña y su familia habían advertido en varias ocasiones de que era víctima de acoso escolar.

El caso movilizó el pasado martes 28 de octubre a miles de estudiantes, convocados por el Sindicato de Estudiantes en las calles de las principales ciudades españolas para acabar "con el monstruo del bullying" tras el caso de Sandra Peña. Las manifestaciones fueron convocadas en 55 ciudades de todo el país en el marco de una huelga estudiantil.