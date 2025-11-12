Gonzalo Barquilla 12 NOV 2025 - 17:26h.

Esta semana se han cumplido seis años de la desaparición de Roberto Arturo Lavid, cuyo rastro se perdió en Tanos en 2019

Las autoridades buscaron a Roberto por diversas zonas en 2019, pero no hubo resultados

El caso de Roberto Arturo Lavid, un hombre al que se le perdió la pista el 10 de noviembre de 2019 en la localidad cántabra de Tanos, en Torrelavega, sigue sin respuesta seis años después.

Su vehículo fue encontrado semanas después de que se informara sobre su desaparición en la localidad de Población de Arriba, en Valderredible, a más de 130 kilómetros de su casa, en Igollo de Camargo, y desde entonces no han trascendido novedades respecto a su paradero. La asociación SOS Desaparecidos mantiene vigente una alerta de búsqueda por Roberto.

Lavid tenía 49 años. Mide 1,80 metros de estatura, presenta complexión física media, tiene los ojos marrones y el pelo corto y castaño, según la descripción de este vecino. En el momento de su desaparición vestía pantalón vaquero y cazadora oscura.

El entorno de Roberto Arturo peinó la zona de monte en Tanos y otros puntos cercanos

La familia denunció hace años atravesar una situación de verdadera "incertidumbre". Con ayuda de las autoridades, intentaron averiguar qué le pudo ocurrir, pero no se pudo concretar ninguna hipótesis. "Estamos preparados para encontrarlo en una situación que evidentemente no nos va a gustar, pero es que ni siquiera eso es posible", explicó su prima en 'El Diario Montañés'.

El entorno de Roberto Arturo peinó la zona de monte en Tanos y otros puntos cercanos. Se contrataron servicios externos para poder investigar, pero no se encontraron pistas que pudieran ayudar a descifrar su paradero.

"Lo que pensamos a estas alturas es que es una situación muy rara, muy extraña. Ya no sabemos qué pensar.Sabemos que él no se escapó de forma voluntaria porque necesita una medicación que no llevó y es que nos extraña mucho que no sólo es que no aparezca él, sino que no aparece ni rastro de él", agregó su prima al hablar del caso hace años.

No se encontraron indicios y llegaron a barajar que otra persona ajena hubiera trasladado su coche a Población de Arriba. Seis años después, el caso de Roberto sigue rodeado de incógnitas.