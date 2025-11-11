Luis Rubiales ha 'reaparecido' antes de la presentación de su libro 'Matar a Rubiales': "Es momento de volver"

El expresidente de la RFEF publicará el 13 de noviembre un libro donde denuncia ser víctima de la "mayor conspiración" en el mundo del fútbol

El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales reaparecía a principios de noviembre en las redes sociales poco antes de la publicación de su libro 'Matar a Rubiales', prevista para el jueves 13 de noviembre.

En este libro, el expresidente de la RFEF relata su versión del 'caso Hermoso' que provocó su inhabilitación hasta 2026 por la FIFA y que desembocó en su caída mediática.

Dos años intentando alejarse del foco público

Con el perfil @luisrubiales17 en Instagram y @LuisRubiales_17 en X, Luis Rubiales volvía a abrir sus cuentas sociales para "participar" y contar a sus seguidores sus "nuevos proyectos" y "entrar en debate".

"Quiero tener en cuenta las opiniones desde el respeto y un punto de vista constructivo", apuntó en un vídeo subido a ambas redes sociales.

"Tras casi dos años fuera de las redes sociales, es momento de volver. Mi intención es participar de vez en cuando, dar mi opinión en temas de interés, explicar cuestiones que me afecten, complementar informaciones que sean precisas o ayudar a desmontar otras que carezcan de rigor. Trataré de hacerlo con respeto y constructivamente. Abrazos", escribió.

El beso a Jenni Hermoso, el acto que dinamitó la cuestionable carrera de Luis Rubiales

La 'reaparición' de Rubiales en las redes se produce poco antes de la publicación del libro que lanzará la editorial andaluza Última Línea, de algo más de 500 páginas incluidos los documentos que incluye, en el que Rubiales ofrece su opinión tras el beso a la internacional Jenni Hermoso.

Beso por el que fue condenado a una multa de 10.800 euros y la prohibición de acercarse a la jugadora a menos de 200 metros, que se produjo en la celebración del triunfo en la final del Mundial de 2025 en Australia y Nueva Zelanda que le apartó del cargo de máximo responsable en la RFEF.

Las tres fechas clave, según Luis Rubiales

En 'Matar a Rubiales', el expresidente de la RFEF aborda tres fechas que él considera claves en etapa en la Federación.

La primera, el 17 de mayo de 2018 cuando gana las elecciones a la presidencia.

La segunda, el 20 de agosto de 2023, cuando España gana el Mundial femenino y Rubiales dio un beso en los labios a Jenni Hermoso.

y Rubiales dio un beso en los labios a Jenni Hermoso. Y tres semanas después, el 10 de septiembre de 2023, cuando el de Motril renuncia a su cargo.

Ahora, Luis Rubiales ha querido explicar su versión de lo sucedido y cómo se produjo esa dimisión, defendiendo que "con sus políticas de apoyo al fútbol femenino lo había llevado a la cima del deporte mundial".

El exfutbolista andaluz desvelará "si tuvo algo" que ver el Gobierno, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el de LaLiga, Javier Tebas o la influencia del mundo 'woke' en su dimisión.

¿Cómo es la vida de Luis Rubiales en la actualidad?

Dos años después de su renuncia a su cargo, la vida de Luis Rubiales se ha estado desarrollando principalmente en la ciudad de Granada. También ha estado en República Dominicana, donde la Guardia Civil registró una de sus propiedades en relación con la investigación por presunta corrupción.

En marzo de 2024, su domicilio de República Dominicana fue inspeccionado por la Guardia Civil mientras el expresidente de la RFEF se encontraba de viaje en el país. A su regreso a España en abril de 2024, Luis Rubiales fue detenido en el aeropuerto de Barajas y, posteriormente, puesto en libertad

Durante este tiempo en el que se ha querido mantener alejado de la esfera pública, el exfutbolista ha sido condenado por la Audiencia Nacional al pago de una multa por un delito de agresión sexual contra la jugadora Jenni Hermoso.

Sobre su actividad laboral, no se conoce con exactitud en qué trabaja en la actualidad. Desde su dimisión como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en septiembre de 2023, su vida laboral ha estado marcada por la inhabilitación y los procesos judiciales.

No obstante, varios medios de comunicación apuntan a que Rubiales podría tener inversiones en hoteles en Granada, Málaga y la República Dominicana, aunque su relación actual con estos negocios no está clara.

Lo que sí que está totalmente claro es que la FIFA inhabilitó a Rubiales para ejercer cualquier cargo relacionado con el fútbol hasta 2026 y que este mes de noviembre, el que fuese presidente de la RFEF vuelve a la esfera pública con la publicación de su libro.

La vuelta de Luis Rubiales y su sorprendente denuncia

Tras intentar desaparecer del foco mediático, Luis Rubiales ha reaparecido con este en el que ha querido denunciar, para él, la "mayor conspiración que haya conocido el fútbol español", con mentiras "fabricadas" con "el fin de catalogarle ante la sociedad como corrupto".

Ahora, el autor aporta pruebas documentales que pretenden avalar no sólo su inocencia sino "la más que presumible procedencia" de las acusaciones de las que ha sido objeto.

En 'Matar a Rubiales', el expresidente de la RFEF también repasará anécdotas y vivencias con algunos actores del mundo del deporte como Miguel Cardenal, Aleksander Ceferin, Gianni Infantino, Enrique Cerezo, Jaume Roures, Miguel Galán, Javier Tebas, Miquel Iceta, Irene Lozano, Víctor Francos, Gerard Piqué, Dani Alves, Pedro Rocha o Alejandro Blanco.

Así como de la esfera política, como Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Isabel Díaz Ayuso, María Jesús Montero, Irene Montero, Yolanda Díaz, Íñigo Errejón o, entre otros, Borja Sémper.