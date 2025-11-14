Juan Lobato, sobre el juicio al fiscal general: "Hay que respetar lo que diga la sentencia y no politizarlo"

El juicio al fiscal general del Estado ha quedado visto para sentencia, después de seis de declaraciones y 40 testigos

El novio de Isabel Díaz Ayuso denuncia que el fiscal general le impuso una "sentencia popular": pide 4 años de cárcel

Compartir







Un juicio histórico ha quedado visto para sentencia. Seis días de declaraciones y cuarenta testigos han sido suficientes para extraer las primeras conclusiones. La defensa de González Amador critica con dureza el secreto profesional y no entiende por qué no se han mostrado las conversaciones entre el periodista Miguel Ángel Campos y el fiscal García Ortiz. La pareja de Ayuso se mantiene firme y pide cuatro años de prisión para el fiscal, mientras que las acusaciones consideran probado que las filtraciones proceden de García Ortiz. Por su parte, la Abogacía del Estado confía en su inocencia y solicita su absolución.

Para analizar el caso, 'El programa de Ana Rosa' ha invitado al plató a Juan Lobato, exsecretario general del PSOE de Madrid, quien ha valorado el posible veredicto: "No lo sé, creo que es un tema de pruebas y de si se les da el peso suficiente a los indicios como para hablar de una condena. Hay que tener en cuenta que se piden hasta seis años de cárcel, por lo tanto la cuestión es bastante grave. Lo que sí creo es que debemos hacer un esfuerzo por respetar esta vez lo que diga la sentencia y evitar su utilización política".

Juan Lobato: "Creo que está muy mal que se produzca un fraude fiscal, está muy mal que se esparzan bulos con fines políticos y está muy mal que se revelen secretos"

Sobre su declaración acerca del origen del mail con información sobre González Amador, Lobato ha señalado: "Creo que está muy mal que se produzca un fraude fiscal, está muy mal que se esparzan bulos con fines políticos y está muy mal que se revelen secretos. Las tres cosas. Y parece que solo se puede decir que está mal una u otra dependiendo de si son los tuyos o los otros. Sobre la revelación de secretos, hago una comparación con la Agencia Tributaria: cada acceso a la información queda registrado".

Lobato también ha aclarado cuándo recibió la información sobre la pareja de Ayuso: "A mí me mandan un WhatsApp, no me llaman. Creo que fue sobre las ocho y media de la mañana. Se me envía directamente el documento. Durante la noche ya se había comentado información sobre su contenido, pero el documento todavía no se había publicado".