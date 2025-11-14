Ana Rosa, sobre el dictamen europeo relativo a la Ley de Amnistía: “No traerá a Puigdemont por Navidad”

'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

Ana Rosa, sobre el juicio al fiscal general del Estado: "Si no hay pruebas es porque las borró"

Un día más, 'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el habitual editorial de su presentadora, que esta vez ha centrado su análisis en los últimos movimientos del Gobierno de Pedro Sánchez. Entre los apoyos inciertos de Junts, la polémica por el cierre de las nucleares y el dictamen europeo sobre la amnistía

"Buenos días. El Gobierno vive de espejismos. En su camino por el desierto, el Ejecutivo se ha topado en el Congreso con el oasis de Junts permitiendo que salga adelante su intención de cerrar las nucleares. Ese oasis es una mera alucinación, porque la ruptura de Junts no afecta a los acuerdos previos a la ruptura, aunque nos intenten vender que Junts y el Gobierno quedan a escondidas en un hotel para seguir adelante con una relación clandestina y así dilatar la legislatura. Más allá de espejismos, la realidad es que el cierre de las nucleares va a suponer pérdidas estimadas en unos 829 millones de euros y 15.000 puestos de trabajo a nivel nacional. Solo en Extremadura se perderán 207 millones de euros y 3.800 empleos. ¿Pero a quién le importa Extremadura? Tendrán que explicarlo los diputados socialistas extremeños que han votado a favor cuando vayan a hacer campaña junto a Gallardo", ha arrancado.

Ana Rosa: "Un dictamen que no es vinculante dictado por un cargo que lleva dos años en funciones"

Ana Rosa ha continuado: "Casualmente el supuesto apoyo de Junts al Gobierno coincide con otro espejismo: El dictamen del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Dean Spielmann, sobre la Ley de Amnistía. El Gobierno saca pecho ante un dictamen que no es vinculante dictado por un cargo que lleva dos años en funciones y que asegura que no existe un vínculo entre la amnistía y la investidura cuando la amnistía precisamente se negoció a cambio de los siete votos de Junts para que Sánchez fue investido. Este dictamen parece redactado por el fiscal general remangándose la toga igual que dictó la nota de prensa de la filtración"

Para finalizar, Ana Rosa Quintana ha apuntado: "Este dictamen no supone que Puigdemont regrese a casa por Navidad, como en el anuncio de El Almendro ni es la opinión de la Unión Europea porque aún no hay sentencia, Spielmann es el jurista que tumbó la doctrina Parot y liberó a más de sesenta terroristas. Puigdemont de momento no va a volver a España, aunque Pedro Sánchez se vaya a Radio 3 luciendo una camiseta con la cara del fugado en la que se lea con música indie de fondo un mensaje que diga: "Yo traje a Puigdemont".