ÁvilaEncarnita Polo ha sido despedida en la más estricta intimidad este sábado 15 de noviembre en Ávila. Tan solo su hija Raquel Waitzman Polo y su gran amigo Antonio Albella, del famoso grupo 'Locomía', junto con algunos seres amigos han acudido a su último adiós en el tanatorio y, posteriormente, en el cementerio de Ávila.
Fue este viernes cuando a través de un comunicado, su hija anunciaba su fallecimiento "con un dolor inmenso" en un comunicado recogido por Europa Press en el que destacaba que "para mí fue, ante todo, mi madre: una mujer fuerte, divertida y con un carácter único".
Una despedida íntima que no llama la atención debido a que en el comunicado, su hija pedía privacidad en estos momentos para poder "vivir el duelo en silencio y en paz", y lanzaba un mensaje de agradecimiento a todos "quienes la admiraron y siguen recordándola con cariño", y a quienes la acompañan "en este momento tan difícil".
Minutos más tarde de conocer el triste fallecimiento de la cantante trascendía que agentes de la Policía Nacional abrían una investigación por su muerte y que los indicios apuntaban a que habría sido otro residente el autor de la misma.
En estos momentos, la Policía Nacional sigue investigando las causas del fallecimiento de la artista, quien habría sido asesinada por un residente que tan solo llevaba tres días en la misma residencia.
El presunto autor de la muerte de Encarnita Polo se escapó del pabellón psiquiatría
El presunto asesino de Encarnita Polo, un hombre de 66 años con “deterioro mental”, se encuentra bajo custodia policial ingresado en una unidad de psiquiatría, según han confirmado a EFE fuentes de la Subdelegación de Gobierno. El hombre, recluido en el ala psiquiátrica, habría estrangulado a la cantante cuando dormía y no huyó tras acabar con la vida de la cantante.
Así lo han confirmado fuentes policiales al periódico ‘El Comercio’, que detallan que el presunto homicida había llegado esta misma semana al ala de psiquiatría de la residencia DomusVi Decanos y no estaba especialmente vigilado porque carecía de antecedentes violentos.
Durante la madrugada del jueves al viernes, se escapó del área y entró en la habitación de Encarnita Polo, a la que mató presuntamente por estrangulamiento mientras dormía. Alertados por los ruidos, dos celadores acudieron a la habitación, pero ya no pudieron reanimar a la mujer, que perdió la vida a los 86 años.