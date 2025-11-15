La residencia en la que ha muerto Encarnita Polo lanza un comunicado oficial tras el suceso

Fiesta 15 NOV 2025 - 16:42h.

Un octogenario, compañero de residencia, es señalado como el presunto autor del crimen de la artista

El octogenario acusado de estrangular a Encarnita Polo en una residencia de Ávila está bajo custodia policial

La cantante y actriz Encarnita Polo ha fallecido estrangulada a los 86 años en una residencia de Ávila. En estos momentos se encuentra abierta una investigación porque, supuestamente, habría sido un octogenario, compañero de residencia de la artista, el autor del crimen, que en estos momentos se encuentra bajo custodia policial en un centro psiquiátrico hospitalario.

Tras lo ocurrido, 'Fiesta' ha intentado ponerse en contacto con la residencia en la que ha fallecido Encarnita Polo, y pese a que no tienen ningún departamento de comunicación, sí que hemos podido conocer el comunicado oficial que han lanzado para hablar sobre lo ocurrido.

''Estamos consternados ante lo ocurrido y por máximo respeto a la confidencialidad que ahora mismo se nos pide y el cariño de nuestro residente, familia personal del centro y compañeros, no vamos a pronunciarnos ante la situación. Nuestra prioridad es velar por el bienestar general en estos momentos tan difíciles'', reza el comunicado de la residencia.

La reseñas de la residencia en la que ha sido presuntamente asesinada

El programa ha investigado y ha descubierto que la residencia tiene tanto buenas como malas reseñas, la media que tiene es de 3,8 sobre 5, pero llama la atención que hace tan solo cuatro días uno de los usuarios califica la residencia de ''nefasta'' y afirma que ''parece tercermundista''.

Otro comentario que destaca entre los demás: ''Son unos sinvergüenzas los que llevan la residencia y la psicóloga, igual. Se salvan las auxiliar. El trato a los abuelos, es cada vez peor. Los dejan abandonados sin preocuparse por ellos. Elegir otra residencia, porque ésta deja muchísimo que desear, lo tienen abandonados a los pobres abuelos 24 horas al día en la habitación. Es tristísimo''.