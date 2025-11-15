El presunto asesino no tenía antecedentes violentos y no conocía a Encarnita Polo

El acusado de estrangular a Encarnita Polo en una residencia de Ávila está bajo custodia policial

El presunto asesino de Encarnita Polo, un hombre de 66 años con “deterioro mental”, se encuentra bajo custodia policial ingresado en una unidad de psiquiatría, según han confirmado a EFE fuentes de la Subdelegación de Gobierno. El hombre, recluido en el ala psiquiátrica, habría estrangulado a la cantante cuando dormía y no huyó tras acabar con la vida de la cantante.

Así lo han confirmado fuentes policiales al periódico ‘El Comercio’, que detallan que el presunto homicida había llegado esta misma semana al ala de psiquiatría de la residencia DomusVi Decanos y no estaba especialmente vigilado porque carecía de antecedentes violentos.

Durante la madrugada del jueves al viernes, se escapó del área y entró en la habitación de Encarnita Polo, a la que mató presuntamente por estrangulamiento mientras dormía. Alertados por los ruidos, dos celadores acudieron a la habitación, pero ya no pudieron reanimar a la mujer, que perdió la vida a los 86 años.

El detenido, bajo custodia en el área de Psiquiatría

Tras lo ocurrido, el presunto autor no trató de huir y ahora se encuentra bajo custodia policial en el área de Psiquiatría el Complejo Asistencial de Ávila, a la espera de que poder tomarle declaración con garantías y, sobre todo, de una valoración psiquiátrica de su situación.

La Brigada Provincial de la Policía Judicial, encargada de la investigación, no ha encontrado ningún móvil para el crimen más allá de la propia enajenación que haya podido sufrir el agresor, que no conocía a la víctima.

Encarnita Polo, despedida en un entierro íntimo

Este sábado, Encarnita Polo ha sido despedida en un entierro muy íntimo por expreso deseo de su hija Raquel. Tanto en el funeral celebrado en la capilla del tanatorio Isabelo Álvarez de Ávila como en el entierro, solo han asistido la familia y los amigos más íntimos sin presencia de personalidades del mundo de la cultura ni representantes institucionales en un día muy lluvioso.

Encarna Polo fue una las figuras más importantes de la música pop y la copla de los años sesenta y setenta, cuando triunfó con su conocida canción 'Paco, Paco, Paco'.

Nacida en Sevilla en 1939, Encarna Polo logró convertirse en una de las figuras más destacadas del panorama musical español de los sesenta y setenta y una de las más populares gracias a la televisión, en la que siguió apareciendo como invitada a pesar de haber dejado el mundo discográfico.

En noviembre de 2012 desveló ser una de las personas afectadas por las preferentes de Bankia y aseguró haber perdido considerables fondos. Los últimos años vivió alejada de los medios de comunicación y fue tratada de un cáncer.