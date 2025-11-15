"No hay secretos; no se tiene que hacer nada, solo dormir y comer", confiesa Carme Noguera Falguera sobre su fórmula para llegar a los 111 años

Muere a los 112 años Angelina Torres, la mujer más longeva de España: "Una persona sabia, llena de fe y bondad"

Compartir







Canta una vez por semana en una coral, come, duerme y es amable con todo el mundo, así es la fórmula vital de la supercentenaria Carme Noguera Falguera, que con sus más de 111 años se sitúa en el podio de las mujeres más longevas de España.

En su casa de Taradell (Barcelona), en la que vive con su hija Dolors, Carme Noguera asegura en declaraciones a EFE que no tiene ninguna fórmula mágica para haber llegado a esta edad de récord.

PUEDE INTERESARTE La mujer más anciana de España cumple 112 años: esta es la historia de Angelina Torres

"No hay secretos; no se tiene que hacer nada, solo dormir y comer", confiesa la superanciana.

La catalana de mayor edad con vida

Nacida en Olot (Girona) el 22 de agosto de 1914, Carme Noguera ha pasado a ser la catalana de mayor edad con vida y se sitúa en el podio de España, según el portal de referencia LongeviQuest, que enumera y valida las personas más viejas de todo el mundo.

Un podio que encabezaba hasta hace escasos días la también catalana Angelina Torres Vallbona, fallecida a principios de esta semana en Barcelona con 112 años y 238 días de edad.

PUEDE INTERESARTE La ciencia busca las claves de la longevidad de Maria Branyas: la catalana que batió el récord mundial de vivir 117 años

Aunque dice que ahora está más "perezosa" que años atrás, Noguera intenta seguir activa: "Me gusta hacer ganchillo; sin hacer nada no me gusta estar", explica.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Cantar te distrae y es divertido"

Asimismo, una vez por semana acude a la residencia de ancianos de Taradell para entonar la voz en una coral: "Me gusta cantar; te distrae y es divertido", revela.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

La lectura también ha sido su pasión durante toda la vida, hasta el punto de pasarse noches enteras leyendo, aunque la degeneración macular que sufre, propia de edades avanzadas, le complica la visión.

Cuando era una niña, Noguera vivía con su familia en la planta baja de un centro sanitario de Olot, donde su padre ayudaba a un médico.

"Mi padre era practicante del hospital y ponía inyecciones; y un día me enseñó a ponerlas", relata.

Un día, aún en la época de la Segunda República, llegaron a su casa unos folletos con información sobre estudios de enfermería en Barcelona y tanto su padre como el médico lo tuvieron claro: tenía que mudarse a la capital catalana para estudiar.

Así, Noguera se convirtió en una de las pocas mujeres que estudió en aquella época en la Escuela de Enfermería, desde donde vivió el estallido de la Guerra Civil.

El trabajo en el Hospital Clínic

Posteriormente, durante la posguerra, ejerció en el Hospital Clínic de Barcelona, junto a figuras históricas como Moisès Broggi y los hermanos Trias Pujol, tratando sobre todo pacientes con tuberculosis.

Después de casarse con su pareja, Manel Solà, con quien tuvo tres hijos, se mudó en 1951 a Vic (Barcelona), donde vivió gran parte de su vida, si bien desde hace unos años reside con su hija Dolors en la vecina localidad de Taradell.

Desde la atalaya de ser una de las personas más longevas de España, Noguera lanza un consejo a los jóvenes para andar bien por el sendero de la vida: "Ser una buena persona, trabajar y ser amable".

"Yo soy muy comunicativa y, si eres amable, entonces todo el mundo te quiere", afirma.

Hasta hace pocos años, Noguera estudiaba inglés y francés, y aún recuerda una de las preguntas más amables que se pueden decir en la lengua de Shakespeare: "How do you do?".