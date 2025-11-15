"El 26 de octubre, dos hombres me drogaron y me obligaron a llevarlos a mi casa", ha denunciado el joven

El influencer asegura que fue víctima de la estafa "Buenas noches, Cenicienta" tras salir de fiesta por Río de Janeiro

Río de JaneiroEl influencer canadiense Cameron Golinsky, de 35 años, ha denunciado en sus redes sociales el infierno vivido tras haber sido víctima de una estafa conocida como "Buenas noches, Cenicienta" tras salir de fiesta por Río de Janeiro el pasado domingo 26 de octubre.

"El 26 de octubre, dos hombres me drogaron y me obligaron a llevarlos a mi casa. Me dejaron inconsciente, me robaron todo mi dinero y mi teléfono, y hay indicios de que fui víctima de agresión sexual. Desperté dos días después, desnudo en mi habitación, sintiéndome como si me hubiera atropellado un camión", explicaba en un vídeo en su cuenta de Instagram.

El relato del joven

"No tengo acceso a mis cuentas de correo electrónico ni a mis instituciones financieras. Si recibes algún correo electrónico de camerongolinsky@gmail.com, no soy yo. No respondas ni interactúes con ellos", advertía.

"En este momento, mi seguridad es mi prioridad. Compartiré más información cuando pueda. Por favor, mantente alerta y no confíes en ninguna comunicación proveniente de mi correo electrónico comprometido. Gracias por tu apoyo durante este difícil momento", añadía en la descripción del vídeo, en el que narraba lo ocurrido.

Según ha relatado el joven, dos desconocidos se acercaron a él en un bar y le invitaron a una cerveza. Tras los primeros tragos de la bebida, el influencer empezó a sentirse "extrañamente ebrio" pese a haber consumido muy poco alcohol.

"Recuerdo sentirme un poco confundido y luego ver que todo se volvía negro. No piensas en nada, no sueñas con nada: simplemente te desmayas. Fue una experiencia extremadamente traumática", lamenta el joven. "Usaron una droga para noquearme, robaron todo mi dinero y mi teléfono y la evidencia sugiere que fui agredido sexualmente". Los ladrones le habrían robado aproximadamente unos 2.500 euros.

Por último, el influencer ha aprovechado su experiencia para poder aconsejar al resto de personas y tratar de evitar que alguien pueda ser otra víctima: "Si estás con personas recién conocidas, bebe de botella o lata y mantén el pulgar sobre la abertura; si alguien se ofende, es una señal de alerta", aconsejaba Cameron.