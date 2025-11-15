El empresario hongkonés estaba considerado uno de los pioneros del juguete "hecho en Hong Kong"

El patito se convirtió en un superventas desde su creación

El empresario hongkonés LT Lam, considerado uno de los pioneros del juguete "hecho en Hong Kong" y popularizado por su icónico patito de goma amarillo, falleció en una ciudad donde la industria juguetera vive un nuevo auge gracias al fenómeno coleccionista de Labubu y de la firma Pop Mart.

Lam murió esta semana a los 105 años, informaron este sábado medios locales.

Al frente de su empresa Forward Products, Lam convirtió un objeto sencillo —un patito de goma de líneas básicas y color amarillo— en uno de los iconos jugueteros locales.

La compañía comenzó a producir artículos de plástico a mediados del siglo pasado, en un contexto de posguerra, la escasez de recursos y una estructura industrial incipiente.

Sus primeras líneas combinaban productos domésticos con juguetes de bajo coste.

Un superventas internacional

A partir de los 50, el territorio inició una rápida transformación en centro manufacturero para la exportación.

Durante los siguientes 30 años, barrios industriales hongkoneses se llenaron de fábricas que producían muñecos, coches de hojalata, robots mecanizados o armas de juguete y, de forma muy destacada, figuras de plástico moldeado.

El sello “Made in Hong Kong” empezó a aparecer con frecuencia en la base de miles de referencias destinadas a Estados Unidos y Europa, especialmente en segmentos de precio bajo y medio.

En ese contexto, el patito se convirtió en un superventas. La empresa fabricó millones de unidades para cadenas internacionales, y el modelo, reproducido y reinterpretado en distintas variantes, quedó anclado en la memoria de varias generaciones como sinónimo de infancia.

La imagen del patito trascendió el producto, utilizado en campañas publicitarias, ilustraciones y más tarde en piezas de diseño gráfico que reforzaron su carácter icónico.

La industria juguetera hongkonesa de esa época se caracterizó por una notable diversidad, que abarcaba figuras de vaqueros, astronautas o policías, mientras el origen hongkonés permanecía escondido, normalmente en la parte inferior del producto.