Cayetano Rivera, antes de su declaración en el juicio tras su accidente de tráfico: "Solo ha sido una rotonda, nada más"

El torero Cayetano Rivera ha estado durnate cerca de 3 horas declarando ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Alcalá de Guadaira por el accidente de tráfico que sufió el pasado 9 de noviembre en una rotonda cercana a su vivienda. Tras muchos rodeos -su abogado aseguró que no recordaba hacerse la prueba de alcoholemia-, el diestro ahora reconoce en sede judicial que mostró su negativa a hacerse dicho test.

Canales Rivera opina sobre la nueva declaración

Su primo José Antonio Canales Rivera reacciona en 'El tiempo justo' a las nuevas palabras. "Estuve con él y me dijo que no lo recordaba. 'Igual le dije que no 7 veces que no, no me acuerdo', me dijo", relata en directo. El colaborador asegura que le "sorprende" la nueva confesión, pero opina en que puede existir "estrategia" detrás. "A lo mejor ahora le conviene que se acuerde...", dice como podemos escuchar en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia.

Canales Rivera comparte que ha estado varios días comiendo con él y que, como ya ha explicado él mismo, tiene malestar por la pena de telediario que está recibiendo después de que su auto quedase completamente devastado en la parte delantera. Eso sí, no se hallaron heridas ni lesiones en él. "Lo que reflejan las declaraciones es el disgusto que tiene con el juicio popular que está recibiendo", señala.

Uno de los puntos en los que se centra es el de la presunta huida. Canales Rivera lo aclara todo. "El no huyó, nadie dijo 'es esa la casa de Cayetano'. Él dijo:'cuando venga la policía, por favor decidle donde estoy'", cuenta en el programa de Telecinco. "Otras cosas que he oído es si ha cambiado de hábitos. Eso no es que le moleste a él, es que le puede molestar a cualquiera", agrega.