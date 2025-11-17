Encarnita Polo y su presunto agresor estaban ingresados en la unidad de demencia del geriátrico de Ávila

El hombre, de 66 años, permanece custodiado en una unidad de psiquiatría

La Policía Judicial investiga aún la muerte de Encarnita Polo. Tratan de averiguar qué llevó al presunto agresor, un compañero del geriátrico donde vivía en Ávila, a matarla. La residencia ha asegurado que del hombre, de 66 años, llevaba muy poco tiempo en el centro y aún le estaban ajustando la medicación.

El acusado de estrangular a Encarnita Polo mientras dormía en su habitación, solo llevaba dos días en la residencia Decanos de Ávila. Se trata de un hombre de 66 años, que permanece, por ahora, custodiado en una unidad de psiquiatría.

Los celadores habrían acudido a la habitación de la artista al escuchar golpes y jadeos. Al entrar la habrían encontrado en el suelo, con el agresor todavía encima.

Encarnita Polo y su agresor, en el módulo de demencia

Según las últimas informaciones, tanto la cantante como el agresor estarían en el módulo de demencia.

Desde la empresa que gestiona el centro aseguran que el hombre se encontraba en pleno proceso de adaptación a la medicación y afirman que no tenían ninguna constancia de comportamientos violentos previos. Por qué el residente decidió ir a por Encarnita es todo un misterio.

La familia de la artista ha celebrado este fin de semana un funeral íntimo en Ávila. Varias coronas de flores acompañaban al féretro de Encarnita. Una de ellas es de la residencia donde vivía y la otra de la asociación de familiares de enfermos de Alzheimer.

En las próximas semanas se celebrará una misa funeral en la iglesia de La Milagrosa en Madrid, para que todos sus compañeros de profesión puedan despedirse de ella.

Encarnita Polo fue una las figuras más importantes de la música pop y la copla de los años sesenta y setenta, que triunfó con su conocida canción 'Paco, Paco, Paco'.

Su hija, Raquel Waitzman Polo, en el mismo comunicado en el que informaba de su muerte, ha pedido respeto y privacidad para la familia en estos momentos tan delicados.