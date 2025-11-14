El ex de Andy asegura en exclusiva que no lo ha hecho con ninguna mala intención

Tras sacar Andy Morales su single en solitario 'Marioneta', Lucas González ha decidido también seguir su camino sin el artista con el que llenó estadios gracias a éxitos como 'Son de amores' o 'Celos'.

El cantante gaditano renace ahora con una nueva propuesta, 'Los Pipicaca', que ha explicado en exclusiva con todo detalle en 'El tiempo justo'. "Igual que hice lo de la escuela de música, y surgió la idea de 'Los Pipicaca', de hacer algo educativo, para que los niños sepan ciertas palabras, sepan utilizar el aseo...", relata como podemos escuchar en el vídeo que acomapaña al cuerpo de esta noticia.

El proyecto es puramente educativo y musical, con un primer capítulo que ya ha salido a la luz. Ahora, está a punto de sacar el segundo. "Sale la semana que viene y se llama la tripita, y trata de como enseñarle como ir al baño, si le duele la barriga, como tiene que llamar a sus padres, que no se preocupe...", comparte.

¿Dardos a Andy?

Ahora bien, ¿está lanzando Lucas con este movimiento un dardo a Andy? El gaditano asegura que en ningún momento pretende compararse. Así se lo cuenta por llamada telefónica a Iván García, periodista del programa de Telecinco.

"Te prometo que no se ha hecho adrede, en ningún momento he querido pisar yo a nadie, ni mucho menos creo que la canción lo vaya a hacer porque es un proyecto para niños, es algo modo hobby", dice Lucas, que agrega que lleva a su nombre "la autoría de todo".

Pese a que está en español, Lucas dice que le hubiera gustado haber empleado otro idioma. "La verdad es que me lo quise poner en inglés", aclara.

En cualquier caso, no se trata de un regreso a la música, algo que reconoce "no echar nada de menos". "He terminado muy quemado", señala.