Las diligencias policiales realizadas y las declaraciones de los testigos han aportado información relevante al caso

La llamada al 112 del marido denunciado por Milagros en Murcia: vivían juntos y dijo que se había encontrado el cadáver al llegar a casa

MurciaEl hombre detenido por su presunta implicación en la muerte de su mujer en Murcia ha sido puesto en libertad tras constatar que el origen del fallecimiento no fue violento. Los hechos ocurrieron en la pedanía de San José de la Montaña, cuando el varón llamó al 112 asegurando que había encontrado en su casa el cadáver de su pareja.

La investigación ha sido realizada por el Grupo de Homicidios, quien ha determinado que el deceso de la mujer no fue por un episodio violento. Las diligencias policiales realizadas de forma inmediata y las declaraciones de los testigos han aportado información relevante para poder adoptar la decisión de la puesta en libertad, según la Policía Nacional.

Su muerte no está relacionada con un episodio violento

Milagros había presentado varias denuncias por malos tratos contra su pareja en los años 2008,2017 y 2018. En la actualidad, no existía ninguna orden de alojamiento. Tras la llamada que realizó su marido al 112, los agentes entraron a la vivienda y detuvieron al hombre como sospechoso de su fallecimiento.

Ahora, el Grupo de Homicidios ha determinado que su muerte no está relacionada con un episodio violento y han puesto en libertad a su pareja.