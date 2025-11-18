El barrio sevillano sufre robos, botellones, incendios y basura acumulada

Vecinos desesperados ante la venta de droga en su barrio: "No dejamos ni que los niños salgan a la calle"

Peleas, golpes, compra y venta de drogas y una degradación total en el barrio sevillano de La Macarena. Los vecinos afirman que, desde hace un tiempo, los llamados gorrillas han tomado sus calles. Los robos en vehículos y tiendas han aumentado y los incendios en la vía pública se han vuelto frecuentes. El exceso de basura ha hecho que tengan que convivir con ratas. Una situación insostenible: desde que los gorrillas llegaron al barrio, la inseguridad y la delincuencia han inundado las calles.

'Vamos a ver' habla en directo con vecinos del barrio sevillano. Heidy, propietaria de un bar en la zona, explica cómo les está afectando la inseguridad: "Tenemos bastantes problemas con los gorrillas y con los botellones. Los gorrillas viven frente a la terraza, donde duermen y pelean entre ellos. Tengo diecisiete trabajadores que se van a ver afectados, porque vamos a tener que cerrar el bar. Nuestro público no es del barrio y cuando ven esto, prefieren no venir".

Heidy: "Los policías me dicen que no pueden hacer nada y que vuelva a llamar"

Pablo, otro vecino, comenta que se sienten abandonados institucionalmente: "Aquí al lado hay un parque infantil que se llena de gente bebiendo litronas. La situación de inseguridad afecta a muchos ámbitos del barrio y tiene muchas raíces, no solo vienen de los gorrillas o de personas que viven en la calle, también es por el abandono institucional que sentimos aquí".

Heidy detalla lo que ocurre cuando llaman a la policía: "He llamado y vienen, piden la documentación, y si no la tienen o no la llevan, dan media vuelta y se van. Ellos quitan sus cosas, pero a los cinco minutos vuelven y montan el campamento de nuevo. Los policías me dicen que no pueden hacer nada y que vuelva a llamar".