La Policía Nacional ha clausurado la clínica tras recibir numerosas denuncias

"La estafa de los retoques": decenas de sevillanos afectados por el cierre de una clínica de estética

Compartir







'El programa de Ana Rosa' ha conectado en directo con Lety Fernández y María Martín, dos jóvenes que han sido presuntamente estafadas, al igual que muchas otras personas, por una clínica de estética sevillana. La Policía Nacional ha clausurado la clínica tras recibir numerosas denuncias por las supuestas estafas relacionadas con tratamientos pagados y no realizados.

Las dos afectadas cuentan en 'Vamos a ver' su caso y explican detalladamente todo lo ocurrido después de que llegasen a pagar desde 300 hasta 3.000 euros por tratamientos que finalmente no han recibido.

Lety Fernández cuenta qué se iba a hacer y qué ocurrió: ''Depilación láser, yo lo tenía financiado, lo tengo, vamos. Yo lo contraté en Pontevedra, ahí va todo bien. Sí que un tiempo después de contratarlo cancelaban citas, decían que tenían máquinas estropeadas. El tratamiento no era efectivo porque en vez de aceptar las sesiones cada mes tú lo hacías cada dos o cada tres meses. Y después, un día así, sin avisar y sin nada, la gente acudía a su cita y se encontró con la puerta cerrada, sin explicación, sin nada''.

Además, cuenta la solución que les dieron: ''Entre nosotras nos avisamos, se formó un grupo de toda la gente a la que le había pasado y nos fuimos enterando por ahí y al cabo de 15 días nos mandaron un mensaje de que todas las personas que tenían el tratamiento en Pontevedra se le iba a hacer en Vigo en un centro comercial. Allí pues nos pasó lo mismo, llegábamos un montón de gente, les faltaban sesiones, a lo mejor tenía 10 sesiones pagadas y llegabas allí y te decían que solo tenías cinco. Pedimos el contrato, no nos daban el contrato, dicen que ellas que no lo tienen''.

María, de Madrid, también cuenta su experiencia: ''Ayer me despierto con un mensaje en el que me ponen que están cerrados de forma temporal y no te dan más explicaciones. Te mandan un enlace que te lleva directamente a la página, te ponen que esto viene a raíz del covid, pero claro, ya te quedas con la mosca detrás de la oreja''.

''Somos muchas personas. Luego hay un grupo en Facebook que es a nivel nacional, en el que vamos por 1.500 personas. Entonces es que somos muchas las personas que estamos afectadas, muchas las personas que no tenemos ninguna respuesta y no sabemos muy bien qué hacer, a quién acudir'', añade la afectada.