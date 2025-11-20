La hija de la víctima ha afirmado que su padre le dijo que tenían que deshacerse de la acusada

IbizaUna de las hijas del anciano que murió en la vivienda incendiada en ses Païsses (Ibiza), en agosto de 2023, ha revelado que recibió amenazas de la acusada de prender fuego a la casa. "Tendría que haber denunciado y cambiado la cerradura, pero no sabía que había una persona que nos iba a hacer daño. La maldad existe. Cuando me avisaron, supe que el incendio había sido provocado. Tuve miedo por mis hijos y por mi hermana. Sabía que nos odiaba y que iba a ir a por todos", ha reconocido.

“Os habéis reído de mi, pero no sabéis con quién estáis jugando. Quiero que me paguéis 500 euros o si no, os vais a enterar”, ha recordado que le dijo por teléfono poco después de un intento de suicidio de su pareja, también hijo de la víctima. Ocurrió cuando habían conseguido que se fuese de casa, donde ya se había instalado.

“Sácame este bicho de aquí. Esta tía me está pidiendo las cuentas”, le dijo su padre

La hija de la víctima ha afirmado que su padre, el día que su hijo intentó quitarse la vida y fue trasladado al hospital, le dijo que tenían que deshacerse de la acusada. “Sácame este bicho de aquí. Esta tía me está pidiendo las cuentas”, le dijo el hombre. Una opinión que también compartía su marido, quien le advirtió sobre la acusada: “¿A quién habéis metido en casa?".

La testigo ha relatado que la mujer tenía llaves de la vivienda y que, desde que la acusada se había instalado en la casa, habían desaparecido objetos como una alianza. La hija de la víctima mortal ha dado detalles sobre la relación de su hermano con ella y su constante presencia en la casa pese a que se conocían de pocos días: “Nos empezó a preocupar. En 10 días estaba ya tomando decisiones que la familia no autorizaba. Pasó de ayudar a instalarse en casa”.

La Fiscalía reclama una condena de prisión permanente revisable

El hijo también ha declarado y ha apuntado que su madre había sufrido un intento de atropello por parte de una expareja y que por eso evitaba salir de casa a horas concurridas. Así, ha asegurado que ella siempre usa gorras o pañuelos. Un apunte clave ya que a los investigadores les llamó la atención que las cámaras de seguridad captaran a la mujer, la noche del incendio, saliendo de casa con el rostro oculto tras un velo.

La Fiscalía reclama una condena de prisión permanente revisable, acusada de prender fuego a la vivienda el 3 de agosto de 2023 en la que vivían dos personas mayores, una de las cuales falleció. Según el Ministerio Público, en el momento de los hechos uno de los ancianos era una persona totalmente dependiente, fue incapaz de salir del inmueble y falleció.