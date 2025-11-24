Rocío Martín 24 NOV 2025 - 10:35h.

En los carteles se podía ver un código QR acompañado del mensaje: "Tú me engañaste, ahora que se diviertan otros"

El vídeo recibió un total de 1.454 personas visitaron la página del vídeo en apenas 24 horas

ZamoraLa pasada semana, Zamora amanecía con decenas de carteles por sus calles en los que se podía ver un código QR acompañado del mensaje: "Tú me engañaste, ahora que se diviertan otros". Un mensaje ambiguo, acompañado de una foto borrosa, del que se podía deducir la filtración de un vídeo sexual por parte de alguna expareja, y que remitía a una web titulada: "El video de mi ex".

Sin embargo, este QR forma parte de una campaña del propio Ayuntamiento de Zamora con motivo de la celebración del 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.

Una campaña que busca analizar y hacer visible la violencia machista en el entorno digital

Desde las redes del propio Ayuntamiento han explicado los objetivos de esta campaña: "Esta acción forma parte de la campaña del 25-N de la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Zamora. Una campaña que busca analizar y hacer visible la violencia machista en el entorno digital, un fenómeno que las autoridades consideran cada vez más preocupante", explican desde el Ayuntamiento.

"El objetivo central era observar cómo reaccionaba la ciudadanía ante contenidos que reproducen estas dinámicas, especialmente aquellos que apelan al morbo o al consumo de material íntimo sin consentimiento", comparten.

Casi 1.500 visitas en un día

A pesar de que en un primer momento no se conocía que era una campaña de concienciación, un total de 1.454 personas visitaron la página del vídeo en apenas 24 horas.

También hubo algunos ciudadanos que alertaron a las fuerzas de seguridad ante este posible delito.

En el vídeo al que se accede a través del QR, se ofrecen datos de este tipo de delitos para concienciar a la población: nueve de cada diez víctimas de difusión íntima no consentida son mujeres y el 73% de las mujeres ha sufrido violencia digital. Además, se advertía: aunque sea inconscientemente, ver o compartir vídeos íntimos sin consentimiento también es machismo e incrementan la violencia contar las mujeres.