El Hospital Universitario Santa Lucía de Cartagena, envuelto en llamas este miércoles (ya extinguido), ya sufrió otro incendio hace 10 años y entonces hablaron de una fachada peligrosa que, a día de hoy, no se había modificado. Los bomberos creen que el revestimiento ha hecho que las llamas se propagaran de forma muy rápida.

En verano de 2015, en pocos minutos, las llamas ya devoraron la fachada del Hospital de Santa Lucía debido a un cigarro mal apagado. No hubo heridos, pero la rapidez con la que se propagaron las llamas guarda demasiadas similitudes con este nuevo incendio. Y todo apunta al revestimiento de la fachada ventilada.

"El revestimiento puede ser inflamable", ha destacado Miguel López, portavoz de los bomberos de Cartagena. "Se produce el incendio de una manera muy violenta, muy virulenta, y se propaga de manera vertical muy rápidamente", ha indicado el arquitecto Javier de Sola Caraballo.

María Marín, de Podemos: "Hoy ha vuelto a arder lo que sabían perfectamente que podía volver a arder"

Tras aquel incendio en Valencia, la oposición ya pidió en el Parlamento regional revisar la fachada del hospital. "Hoy ha vuelto a arder lo que sabían perfectamente que podía volver a arder. Y esto tiene un nombre; es negligencia política", ha indicado María Marín, diputada de Podemos en la asamblea de Murcia.

Pero, según el gobierno regional, el edificio cumplía la normativa. "Se han hecho todas las inspecciones en tiempo y forma necesarias", ha precisado el presidente murciano, Fernando López-Miras. Desde 2019, las fachadas ventiladas con materiales inflamables están prohibidas.

"Ahora mismo no se utilizan algunos materiales que en su momento estuvieron permitidos. Hubo una época, y no pequeña, en la que se instaló mucho material de este tipo", ha subrayado Sigfrido Herráez, decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM). Pero este hospital se inauguró en 2011, antes de que se cambiara la normativa.