La coordinación de los sanitarios y la rápida actuación de los bomberos permitió evacuar a casi un centenar de pacientes

Investigan si la causa del incendio en el Hospital Santa Lucía de Cartagena fue una colilla: "La gente sale a fumar a las terrazas"

La buena coordinación del personal sanitario y la rápida actuación de los bomberos en el incendio en el Hospital Santa Lucía de Cartagena permitió que las plantas afectadas fuesen evacuadas en solo unos minutos. En tiempo récord consiguieron trasladar a casi un centenar de pacientes cuando todavía dormían para poder trasladarles a un módulo del hospital mientras los bomberos evitaban que las llamas siguiesen propagándose.

El incendio pudo ser controlado en tan solo 30 minutos. El viento hizo que las llamas fuesen más agresivas, pero los bomberos culpan también al aislante que cubre la fachada del edificio, un material muy inflamable, similar al que tenía el edificio de El Campanar en Valencia que ardió hace casi un año. Sin embargo, este incendio aunque al final fue sofocado en tiempo récord, causó mucho pánico entre el personal, que supo reaccionar a pesar del miedo. "Parecía el fin del mundo", dice una de las mujeres que se encontraban dentro del hospital.

Los sanitarios con ayuda del personal de limpieza evacuaron en cuestión de minutos varias plantas del hospital, poniendo a salvo a un centenar de personas: "La actuación de los compañeros ha sido impresionante", dice un sanitario. Sin duda, esta rápida y coordinada respuesta fue clave para evitar que hubiese heridos. El incendio se inició a las 7:30 de la mañana. Los agentes a cargo de la investigación apuntan como primera hipótesis que las llamas se podrían haber iniciado por un cigarro mal apagado en la terraza.

El incendio se propagó rápidamente por el revestimiento de aislamiento que tiene en su interior. "No se hubiese propagado tan rápido, no es lo mismo esta fachada que la de un bloque de hormigón", dice Miguel López, sargento de bomberos de Cartagena. El edificio estaba formado por chapas de aluminio recubiertas de polietileno: "Es una doble piel metálica que tiene dentro ese material que hace que pueda combustionar", explica el decano del colegio oficial de Arquitectos de Madrid.

Hace meses que la oposición pidió al Gobierno regional que revisasen la fachada del hospital, pero este insistió en que cumplía con la normativa: "Se han hecho todas las inspecciones en tiempo y forma necesarias, pero está claro que todo lo que sea mejorable se hará", aclara el presidente de la Región de Murcia.