Controlado el incendio en el Hospital Santa Lucía de Cartagena: los pacientes tuvieron que ser evacuados

Extinguido un incendio que se ha declarado a primera hora de este miércoles en el Hospital Universitario Santa Lucía de Cartagena, en la Región de Murcia. Se ha originado en la terraza de uno de los bloques y se ha propagado rápidamente por la fachada. Pacientes y trabajadores han tenido que ser evacuados.

Según informa Mar Magro, periodista de 'Informativos Telecinco' en el lugar de los hechos, los 93 pacientes hospitalizados, la mayoría de ellos de oncología, se encuentran bien. Han sido desplazados y están reubicados. Hay más de 100 habitaciones que han resultado dañadas. Las autoridades creen que el fuego se inició por una colilla de cigarro.

Hay numerosos desperfectos y, según han señalado los bomberos de Cartagena, el revestimiento de la fachada -altamente inflamable- y el viento, habían provocado que se propagaran las llamas rápidamente. La fachada ya ardió en 2015 y el Parlamento regional pidió en febrero al gobierno murciano que se revisara tras el incendio del edificio de Campanar en Valencia. Los pacientes han subrayado la buena y rápida actuación del personal sanitario.

Mientras sonaban las alarmas, el personal del hospital trataba de alejar a los pacientes del incendio en el bloque quinto: "No se podía movilizar, han ido los compañeros, han estado sacando todos los enfermos, lo han ido pasando las unidades del otro lado", ha indicado José Benítez, del sindicato de enfermeros del hospital.

Esta era la situación entre la segunda y la quinta planta; las llamas se acercaban peligrosamente "a un incendio que se podía haber complicado mucho debido a las condiciones de viento", como ha apuntado Miguel López, portavoz de los bomberos de Cartagena.

Dos horas de incendio en las que se ha podido evacuar a 93 enfermos: "50 de ellos ya están reubicados dentro del propio Hospital Santa Lucía y el resto se van a reubicar en el Hospital del Rosell", ha destacado el presidente murciano, Fernando López-Miras.

Sacar a los pacientes de oncología ha sido lo más difícil: "Con mucho miedo, mucho nervio y estrés". "Esto parecía el fin del mundo cuando se ha visto". A esta hora se investiga el origen de las llamas: "La gente sale a fumar a las terrazas, no sé si el origen ha sido ese. Pero es un problemón", ha sentenciado José Benítez. Una denuncia reiterada en el tiempo por el personal del Santa Lucía.