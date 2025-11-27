La agresión física y los insultos a una menor fueron grabados en vídeo y difundidos en redes el pasado 23 de octubre

La Policía Nacional ha identificado a dos menores, supuestas responsables de la agresión física a otra chica, en Santa Cruz de la Palma, Tenerife. Los agentes han investigado el incidente ocurrido el pasado 23 de octubre en una zona cercana al Puerto Marítimo de la capital palmera, donde se grabó el vídeo de la agresión que incluyó insultos.

Las imágenes de la agresión a la menor fueron grabadas y difundidas recientemente en redes sociales y recogidas por distintos medios de comunicación, según ha informado la Policía Nacional este jueves en un comunicado.

En el vídeo se ve como una chica es agredida por otras menores, mientras que un grupo de adolescentes la increpan. A partir de estas imágenes los investigadores han logrado identificar a todas las participantes en esta pelea entre menores de edad en una zona cercana al Puerto Marítimo de Tenerife.

El análisis del material y la colaboración de varios centros educativos se logró localizar a las menores implicadas así como determinar con precisión los hechos, que no ocasionaron lesiones de consideración a la víctima, afirma la Policía.

La familia ha optado por una solución en el centro educativo y no en el ámbito judicial

La menor golpeada al ser interrogada confirmó que no sufrió daños físicos y sus progenitores decidieron que la situación se encauzara desde el ámbito educativo y familiar dada la relación habitual entre las familias y las menores.

Los agentes, además, solicitaron informes a los servicios educativos y a los Servicios Sociales del Cabildo de La Palma con el fin de descartar la existencia de otros episodios o indicadores de riesgo que requirieran actuaciones adicionales. Hasta el momento, no se han detectado circunstancias que excedan lo ya investigado, señala el cuerpo de seguridad.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, toda la información ha sido remitida a la Fiscalía de Menores e igualmente se ha trasladado el caso a los Servicios Sociales para garantizar la adecuada atención y seguimiento de las menores y de sus familias.