Verónica, Isabel y Joana forman parte de Venus Sense Cannon, una organización creada por y para mujeres supervivientes de violencia de género

Nevenka Fernández encabeza los actos en el Día de la Eliminación de la violencia de género en España

Durante la última semana de noviembre se ha celebrado el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Por eso, en 'Informativos Telecinco' hemos hecho una radiografía de la violencia machista en España. 38 mujeres asesinadas este año y, eso, que este año no ha sido uno de los más siniestros desde que hay registros.

En la actualidad, más de 100.000 mujeres viven bajo protección policial y 23 de ellas se encuentran en riesgo extremo. Además, según los datos recogidos se presentan 570 denuncias diarias. En 'Informativos Telecinco' hemos estado con algunas supervivientes de esta lacra machista.

Tres testimonios brutales de víctimas de violencia de género

La historia de Verónica, de 36 años, podría contarse en voz baja, con cautela, como tantas veces se hace cuando el dolor atraviesa los límites de lo íntimo. Ella misma relata cómo sobrevivió durante su infancia a los abusos sexuales cometidos por parte de su padre.

Ya en la edad adulta, Verónica cayó en una relación marcada por el maltrato psicológico y emocional. Su testimonio no solo revela un itinerario de violencia, sino también un camino de resistencia que hoy comparte con otras mujeres que han logrado romper el silencio.

El recorrido de Verónica se refleja en el de Isabel, quien pasó 23 años atrapada en una relación donde las amenazas de muerte, la humillación y el daño psicológico eran constantes. Durante décadas no se atrevió a denunciar. “La primera vez que me agarró, lo fui a denunciar”, explica. Fue entonces cuando comprendió la dimensión de lo vivido y la necesidad urgente de protección.

También Joana carga una historia similar. Tras dos décadas de maltrato, su agresor finalmente ingresó en prisión. El día que recibió la noticia, su abogado la abrazó antes de pronunciar palabra. “Le pregunté cómo había ido, y lo primero que hizo fue darme un abrazo. Me dijo: ‘Se ha terminado’”, fue en ese instante, cuenta, cuando sintió por primera vez que la vida podía avanzar sin miedo.

El trabajo en Venus Sense Cannon

Las tres forman parte de Venus Sense Cannon, una organización creada por y para mujeres supervivientes de violencia de género. Junto a otras 90 participantes, construyen un espacio donde la confianza y el acompañamiento sustituyen al aislamiento que tanto tiempo marcó sus vidas. “Es un grupo de mujeres valientes, luchadoras”, afirma Verónica.

Venus Sense Cannon nació como un refugio y evolucionó hasta convertirse en una plataforma de apoyo integral. Se articulan talleres de arte, sesiones de escucha activa y actividades pensadas para recuperar la autoestima y la autonomía. El arte, explican sus fundadoras, permite expresar aquello que el lenguaje a veces no alcanza. La escucha, en cambio, abre puertas para que cada testimonio sea sostenido sin juicio y sin prisa.