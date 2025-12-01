La tasa de cibercriminalidad se sitúa en 10,1 delitos por mil habitantes con un aumento del 8% respecto a 2024

La criminalidad ha subido un uno por ciento en el tercer trimestre del año, con un repunte de los delitos sexuales, respecto al mismo periodo de 2024, según los datos del Ministerio del Interior. El balance de la criminalidad revela, en contraste la bajada en un 10 % de los robos en domicilios, establecimientos y otras instalaciones.

El número de infracciones en los nueves primeros meses de 2025 alcanzan los 1.870.87, frente a las 1.852.460 de entre enero y septiembre del pasado ejercicio, según el informe del Ministerio de Interior hecho público este lunes.

El 80 % del total de delitos se corresponden con la categoría de criminalidad convencional (todas salvo las cometidas en el ciberespacio), con una disminución del 0,6 %, mientras que la cibercriminalidad se incrementó el 8 % respecto a 2024 con las estafas informáticas a la cabeza (+6,4%).

Con estas cifras, la tasa de criminalidad convencional se sitúa en España en 40,8 delitos por mil habitantes, "en la banda más baja de la serie histórica", según Interior. Mientras, la tasa de cibercriminalidad se sitúa en 10,1 delitos por mil habitantes.

Los delitos contra la libertad sexual aumentan un 3,7%

Por tipos penales, los delitos contra la libertad sexual crecieron un 3,7 % sobre 2024, pero un incremento en un porcentaje inferior al aumento interanual observado en años anteriores (5,7 % en 2024 sobre 2023), según recalca Interior. Las violaciones subieron hasta septiembre un 4,6 % respecto a 2024.

Interior recuerda que el aumento sostenido en este tipo de delitos contra la libertad sexual debe ponerse, en parte, "en relación con las activas políticas de concienciación y de reducción de la tolerancia social y personal frente a este tipo de hechos delictivos".

Eso se traduce en una mayor disposición de las víctimas a denunciarlos y a poner sus casos en manos de las fuerzas de seguridad, lo que está reduciendo los niveles de infradenuncia existentes en estos tipos penales.

Otros indicadores relacionados con los delitos contra el patrimonio (robos, hurtos y sustracción de vehículos), que representan el 42,1% de la criminalidad convencional, han caído en conjunto un 3,2%.

Las estafas informáticas, en aumento

El balance subraya también el aumento del 6,4 % de las estafas informáticas (327.856 infracciones penales que representan el 87,6 % de toda la cibercriminalidad y el 17,5% de toda la delincuencia registrada de enero a septiembre).

Interior subraya que en apenas nueve años, las estafas informáticas conocidas en el año 2024 crecieron un 488,3% sobre las registradas en 2016. Por comunidades autónomas, la criminalidad subió más en Asturias y Castilla y León, con un alza del 6,1 % en ambos casos, por delante del 5,5 % de Aragón. En el lado opuesto, los delitos bajaron en Cataluña (-2,8 %), Madrid (-0,8 %) y Murcia (-0,6 %).