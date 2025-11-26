Celia Molina 26 NOV 2025 - 13:26h.

Sandra Levin, madre del productor Benny Blanco, llamó a la policía cuando dos ladrones entraron por la puerta trasera de su casa

Se revela la delicada situación económica de la madre de Selena Gomez y la reacción de la cantante

Compartir







Dos meses después de que Selena Gómez y Benny Blanco se dieran el 'Sí, quiero' en una romántica boda celebrada en Santa Bárbara, California, el productor se ha llevado un gran susto a nivel familiar. Su madre -y suegra de la actriz- , Sandra Levin, tuvo que llamar a la policía tras darse cuenta de que unos ladrones enmascarados habían entrado en su casa, una flamante vivienda en el barrio 'Studio City', según ha informado NBC4.

Aterrada, Sandra subió corriendo las escaleras de su dúplex y se encerró en el baño para salvaguardar su vida el pasado lunes, 24 de noviembre, por la noche (alrededor de las 21:30 horas) . El Departamento de Policía de Los Ángeles informó al medio que la dueña de la casa se asomó por la puerta del baño tras oír a los sospechosos - dos intrusos vestidos de oscuro que habían entrado por la puerta trasera- subir las escaleras. Igualmente, han asegurado que los ladrones se sorprendieron de que hubiera alguien en la casa, por lo que "entraron en pánico y decidieron salir corriendo".

Los intrusos rompieron una puerta corredera de cristal

Aunque su presencia activó la alarma, se fueron antes de que llegara la policía. El mismo medio estadounidense ha publicado varias fotografías de dichos agentes en el lugar de los hechos, donde se puede apreciar cómo de rota quedó la puerta corredera de cristal por la que entraron los ladrones. Afortunadamente, la madre de Benny Blanco, que está divorciada y vive sola en la casa asaltada, no sufrió ningún daño y todo quedó en un susto que, esperan, no vuelva a repetirse.

Antes de convertirse en el esposo de Selena, Benny ya había declarado en más de una ocasión que su madre es su "mejor amiga". No sólo porque la "pasión" de Sandra por el arte y la música fue su impulso para dedicarse a la producción, sino porque ella siempre le dio buenos consejos sobre las relaciones sentimentales. "Mi madre siempre se tomaba el tiempo de explicarme cómo funciona la mente femenina, porque ella misma pasó por muchos traumas amorosos cuando yo era niño", dijo Blanco en el pasado.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

De hecho, uno de los discursos más virales de Benny sobre su relación con Selena fue la magistral lección que dio sobre inteligencia emocional al decir que "lo que hay que hacer es hablar con nuestras parejas". "Creo que el principal problema, especialmente de los hombres, es que no escuchan a las mujeres. Una mujer siempre te va a decir exactamente lo que necesita y, si no entiendes lo que le pasa, es porque no la has estado escuchando, porque seguro que ya te lo ha dicho muchas veces", expresó.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Después, añadió que es fácil tener "pequeños detalles con nuestras parejas cuando estamos lejos, algo que las haga sentir más cómodas, como mandar un mensaje o, simplemente, preguntar qué tal. Yo estoy en todo con Selena", dijo, recibiendo una ola de aplausos en las redes sociales.