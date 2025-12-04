Logo de telecincotelecinco
La Policía pide ayuda ciudadana para localizar a un joven de 20 años especialmente vulnerable desaparecido en Zaragoza

Joven desaparecidoen Zaragoza
Ares Miguel Tiziano. SOS Desaparecidos
ZaragozaLa Policía Nacional mantiene activo desde el pasado 20 de noviembre un amplio dispositivo de búsqueda para localizar a Ares Miguel Tiziano, un joven de 20 años con Trastorno del Espectro Autista desaparecido ese día en Zaragoza y para cuya localización se solicita la máxima colaboración ciudadana.

La investigación se centra en varios puntos de la ciudad, con especial atención a las riberas de los ríos Gállego y Ebro en la zona de Santa Isabel, donde se mantienen los trabajos de rastreo.

El operativo incluye a la Unidad Aérea de Policía —con el helicóptero Cóndor y drones—, los Guías Caninos, las Unidades de Intervención Policial y el Grupo de Desaparecidos de la Jefatura Superior de Aragón.

También colaboran los Bomberos de Zaragoza, mientras que el aviso se ha trasladado al resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para ampliar la búsqueda a otras demarcaciones.

Descripción física

Ares Miguel Tiziano, de 20 años, mide aproximadamente 170 centímetros, pesa en torno a 60 kilos, tiene el cabello negro y los ojos castaños.

El día de su desaparición vestía una sudadera negra con capucha y un pantalón vaquero azul.

La Policía Nacional solicita que quienes crean haber visto al joven o dispongan de algún dato que pueda ayudar a su localización contacten con el teléfono 091.

