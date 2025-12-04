La Policía Nacional mantiene activo desde el pasado 20 de noviembre un amplio dispositivo para localizar a Ares Miguel Tiziano

ZaragozaLa Policía Nacional mantiene activo desde el pasado 20 de noviembre un amplio dispositivo de búsqueda para localizar a Ares Miguel Tiziano, un joven de 20 años con Trastorno del Espectro Autista desaparecido ese día en Zaragoza y para cuya localización se solicita la máxima colaboración ciudadana.

La investigación se centra en varios puntos de la ciudad, con especial atención a las riberas de los ríos Gállego y Ebro en la zona de Santa Isabel, donde se mantienen los trabajos de rastreo.

El operativo incluye a la Unidad Aérea de Policía —con el helicóptero Cóndor y drones—, los Guías Caninos, las Unidades de Intervención Policial y el Grupo de Desaparecidos de la Jefatura Superior de Aragón.

También colaboran los Bomberos de Zaragoza, mientras que el aviso se ha trasladado al resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para ampliar la búsqueda a otras demarcaciones.

Descripción física

Ares Miguel Tiziano, de 20 años, mide aproximadamente 170 centímetros, pesa en torno a 60 kilos, tiene el cabello negro y los ojos castaños.

El día de su desaparición vestía una sudadera negra con capucha y un pantalón vaquero azul.

La Policía Nacional solicita que quienes crean haber visto al joven o dispongan de algún dato que pueda ayudar a su localización contacten con el teléfono 091.