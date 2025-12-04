La Policía concluye que el coche no es de la marca que tenía el marido de Maritrini, 'El Portugués'

El misterio de Mari Trini y su bebé, escondido bajo 15.000 metros cúbicos de agua y sedimentos

Nuevo varapalo al caso de Maritrini y su bebé, desaparecidas en la provincia de León en 1987, después de que ella denunciara a su marido por violencia de género. La Policía ha confirmado que el coche hallado en el fondo de la balsa de Berbés no es de 'El Portugués', marido y padre de las víctimas.

La Policía Nacional, con la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias, ha estado buscando los restos de Maritrini y su bebé de 15 meses en el fondo de la balsa de Berbés, Asturias. Durante dos días han estado retirando toneladas de lodo y vaciando el agua para llegar a los dos coches que había enterrados en el fondo.

La presencia de los dos coches en el fondo y el testimonio de un vecino que dijo en su momento que vio al marido de Maritrini, conocido como El Portugués, deshacerse de dos coches en la balsa junto a la bocamina de una antigua mina de fluorita, hacía sospechar a los investigadores que en el interior podían estar los restos de las desaparecidas.

El juzgado ordenó el pasado 28 de octubre que la Policía Nacional recabara la colaboración de las entidades y organismos necesarios para contar con medios adicionales como los que ha movilizado ahora la UME. Y así se ha hecho.

Sin embargo, este miércoles por la tarde la Policía ha confirmado que el coche hallado en el fondo de la balsa no pertenecía al sospechoso, según informa el Diario de León.

El hallazgo de la Policía en la balsa de Berbés

Tras recoger algunas piezas de un vehículo sumergido han comprobado que no se corresponde ni con el modelo ni la marca de los que manejaba Antonio da Silva, el Portugués, en la época de la desaparición de su familia, hace más de 38 años.

Durante dos días, el dispositivo desplegado en la balsa ha retirado 15.000 metros cúbicos de agua y gran cantidad de lodo y barro. Ahora los agentes trasladarán sus resultados al Juzgado de Instrucción número 4 que se encarga del caso de Maritrini y su bebé.

La búsqueda de Maritrini y su bebé de 15 meses, desaparecida en 1987, tras haber denunciado a su marido por violencia de género, sigue siendo infructuosa 38 años después.