Jorge Bergantiños 04 DIC 2025 - 13:01h.

La acusación pide la máxima pena de privación de libertad y asegura que los investigadores encontraron un pendiente de la acusada en la escena del crimen

Remedios Sánchez fue trasladada desde un centro penitenciaria para testificar pero se acogió a su derecho a no declarar y volvió a prisión

A CoruñaRemedios Sánchez, más conocida como la 'mataviejas', está acusada de la muerte violenta de una nonagenaria en el barrio coruñés de Monelos, el pasado mes de octubre. La magistrada del Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña la citó para testificar, pero la acusada prefirió guardar silencio y se acogió a su derecho a no declarar.

La “Reme”, como es conocida en la cárcel, llegó desde un centro penitenciario y apenas estuvo media hora en el interior, donde le esperaban la Fiscalía, su defensa y la acusación particular, ejercida por la familia de la fallecida, que pide prisión permanente revisable para ella.

Su historial delictivo es muy conocido, en 2006 sembró el pánico en Cataluña con tres asesinatos a mujeres ancianas por el que fue condenada a 144 años de cárcel. Actuó según la sentencia judicial con el mismo modus operandi, fueron crímenes "especialmente violentos" y sin capacidad de defensa de las fallecidas, mujeres mayores que vivían solas. Incluso los Mossos d’Esquadra en aquella época barajaron la posibilidad, antes de conseguir detenerla, de pedir a las ancianas de la zona que no salieran de casa.

Diecinueve años después, presuntamente lo volvió a hacer, esta vez en su tierra. Nacida en el municipio coruñés de Boimorto, mientras aprovechaba un permiso penitenciario por los citados asesinatos, habría acabado con la vida de una mujer de 91 años en la ciudad herculina. En un primer momento, con el velatorio de la fallecida organizado, se creía que se trataba de una muerte natural como certificó el 061 a su llegada, pero el visionado de unas grabaciones del interior del domicilio fue clave para descartar esa hipótesis.

Los indicios que inculpan a la 'mataviejas'

El vídeo en el que aparece Remedios en el domicilio de la mujer, en el que toman café, alertó a la familia ya que no sabían de quién se trataba, fuentes del caso apuntan a que víctima y acusada se habrían conocido ese mismo día. El lugar del crimen, que habría sido el baño, no lo cubre el ángulo de las cámaras de seguridad de la vivienda. Sus allegados dieron la voz de alarma y la Policía inició una investigación que terminó con la detención de la acusada, dentro de los muros de la prisión de Teixeiro.

Otro de los detalles que alertó a la familia fue la ausencia de dinero en metálico en la casa, lo que podría suponer que habrían robado en el interior. Unas sospechas que se confirmaron cuando, al realizarle la autopsia, el forense encontró lesiones compatibles con la asfixia.

Ahora, tras el levantamiento parcial del secreto de sumario, la acusación ha confirmado que había un pendiente de la acusada en el lugar de los hechos. Además, la confirmación de la identidad de Remedios fue sencilla para los agentes, porque en la base de datos estaban sus huellas por los asesinatos de mediados de los 2000 y al cotejarlos con la taza de café, el resultado fue inminente.

Sin medidas cautelares ya que continúa en la cárcel

La investigación continúa abierta y la magistrada no ha solicitado medidas cautelares, debido a que sigue cumpliendo las penas por su primer juicio, en la cárcel gallega de Teixeiro, por el asesinato de tres ancianas; tentativa de asesinato de otras cinco, siete delitos de robo con violencia y uno de hurto.

Cuando se cometieron los hechos que se juzgan, disfrutaba de uno de los varios permisos penitenciarios que gozó, tras pasar más de 17 años entre rejas y tener un buen comportamiento. Inicialmente, empezó a cumplir condena en una cárcel catalana pero pidió años después el traslado a una en Galicia, de donde es oriunda. El proceso continúa en fase de instrucción para esclarecer lo que sucedió en la tarde del 3 de octubre en Monelos.