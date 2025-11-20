La valenciana de 28 años avisó a su familia de que iba a salir de excursión por la zona de las ruinas de Maras

Nathaly Salazar, una valenciana de 28 años, desapareció el 2 de enero de 2018 en la cordillera de los Andes, en Perú. Lo único que sabe su familia es que iba a salir de excursión cerca de Cuzco. En el podcast ‘En Paradero Desconocido’ se habla del caso de esta joven valenciana. En el primer episodio, su madre Alexandra y su hermana Tamara describen el dolor que han sufrido desde que supieron que Nathaly estaba desaparecida.

En el caso de esta joven, condenaron por homicidio imprudente, encubrimiento, omisión de denuncia y hurto a los dos instructores de una tirolina que cruzaba el Valle Sagrado de los Incas. Pero su familia cree que ella no sufrió un accidente, según 'El Levante'.

Nathaly y su viaje de mochilera a Perú

Nathaly era una joven deportista, aventurera y risueña. En 2017, decidió viajar de mochilera desde Valencia a Perú. Era la primera vez que lo hacía sola, pero ella tenía claras las normas: llamar, escribir y avisar si iba a fallar la cobertura. Todo iba bien hasta que llegó el 3 de enero de 2018.

La valenciana de 28 años avisó a su familia un par de días antes que iba a salir de excursión por la zona de las ruinas de Maras y a las salineras, ubicadas en el complejo arqueológico de Moray, cerca de Cuzco (Perú). A partir de ahí, ya no supieron nada más de ella. “Hubo mucha negligencia por parte de la Policía de desaparecidos del Cuzco”, sentencia Alexandra. “Mintieron… Nos engañaron. Nosotros íbamos investigando, íbamos viendo -y vamos viendo- tanta mentira...”, recuerda la madre de Nathaly.

"Su hija estará en la montaña drogada, ya aparecerá”: las respuestas a la búsqueda de la familia

En la versión oficial, Nathaly murió en un accidente subida en una tirolina que cruzaba el Valle Sagrado de los Incas el mismo día de la excursión. Creen que los monitores de la atracción, Luzgardo y Jainor, se asustaron y tiraron el cuerpo para que nadie lo encontrase. Ambos fueron condenados a 11 años pero después les redujeron la condena a siete por ser “desproporcionada”.

La madre y la hermana de Nathaly narran las dificultades que atravesaron esos primeros días. La familia tuvo que lidiar con el miedo y la angustia, a miles de kilómetros de distancia del país en el que estaba ella, viendo cómo las diligencias se llenaban de “mentiras, dejadez y negligencias”.

Para Alexandra, la búsqueda se hizo insoportable desde España. Las respuestas que recibía cuando llamaba en busca de información eran todavía más desalentadora: “Señora, no nos ponga nerviosos. Su hija estará en la montaña drogada, ya aparecerá. Me colgaron… y ya está”, dice emocionada.

La familia no se cree "la versión oficial"

El primer viaje de la familia a Perú lo realizaron a los 11 días de su desaparición. Aunque llegaron a realizar cinco en total. “Si mis padres no hubieran ido a buscarla realmente nadie la hubiera buscado”, subraya su hermana Tamara. Durante el primer capítulo del podcast de Prensa Ibérica, la madre y la hermana de la joven valenciana explican cómo van descubriendo que Nathaly no está.

La familia de Nathaly no está de acuerdo con “la versión oficial”, ya que no ven posible que se tratase de una muerte accidental por una razón. “Hemos hecho todas las todas las investigaciones posibles. Han ido peritos para comprobar si hubo un accidente… Nunca hubo rastro de sangre, nunca hubo rastro de que se hubiera levantado un tornillo, alguna cuerda mal sujetada. No sé cualquier cosa. No hubo nada, absolutamente nada”, apunta Tamara.

Las contradicciones de los condenados por su desaparición

La madre de Nathaly no duda en reconocer que para ella, la desaparición de su hija se ha convertido en una obsesión. “No lo sé, pero veo gente indigente y corro, digo, a lo mejor mi hija está ahí y está perdida su memoria, no se acuerda quién es y está vagando por las calles”, confiesa con un gran dolor. Las dos describen el infierno que han vivido y la lucha que han mantenido por saber qué ocurrió con ella en un país totalmente desconocido para ellas.

Ambas se basan en las contradicciones que Luzgardo y Jainor, los instructores de la tirolina, durante sus declaraciones. Ambos fueron detenidos y aseguraron que “murió” y “que se deshicieron del cuerpo por miedo”. “En la primera declaración dicen que a las 13:30, mi hija estaba muerta. Luego, en las segundas declaraciones dicen que fue a las 15:00 horas de la tarde. El teléfono de mi hija tiene una conversación con una amiga a las 12:58”, advierte la madre. “Estaban conversando, se alarga la conversación y mi hermana contesta en una hora en la que ellos dicen que estaba fallecida ya”, concluye la hermana.

Unas palabras llenas de dolor y frustración que muestran a una madre y a una hermana totalmente rotas tras el viaje de Nathaly, un trayecto que marcó un antes y un después para toda su familia.