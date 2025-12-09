El abuelo materno de Lucas luchará hasta donde haga falta por la custodia del bebé que espera la detenida

La madre del niño asesinado en Almería se niega a firmar para autorizar su entierro o incineración

AlmeríaLa muerte del pequeño Lucas, el niño de 4 años asesinado en la localidad almeriense de Garrucha y por el que han sido detenidos su madre y la pareja de este, tiene hundido al abuelo materno del menor que solo clama justicia para un crimen que nadie puede comprender.

El abuelo de Lucas, Martín, lo tiene claro, si su hija está involucrada en el asesinato de niño “que lo pague”. El abogado de la familia asegura que “quiere que se investigue a fondo y se llegue a la verdad. Si la hija ha tenido participación y es culpable, que lo pague igual que cualquier otro. El abuelo quiere justicia para su nieto por encima de todo”.

Martín quiere que esta situación no se repita y para evitar que su futuro nieto tenga que sufrir el calvario por el que pasó su hermano, este luchará hasta donde haga falta por la custodia del bebé que espera la detenida. La mujer se encuentra embarazada de cinco meses.

El abogado ha confirmado que el abuelo solicitará formalmente hacerse cargo del recién nacido en cuanto se produzca el alumbramiento. Y así evitar que el bebé quede bajo la tutela de la madre. O entre en el sistema de protección de menores, garantizando que permanezca en el entorno familiar del abuelo.

El abuelo materno se persona como acusación particular en la causa

A pesar del profundo dolor que siente porque su hija supuestamente hubiese intervenido en el asesinato de su nieto, este ‘abuelo coraje’ se ha personado e como acusación particular en la causa y ha solicitado al juzgado el inicio de un expediente de jurisdicción voluntaria para poder incinerar el cadáver del menor, ante la imposibilidad de obtener la autorización de la madre, que permanece en prisión provisional.

La acusación ha querido aclarar la confusión generada en torno a la filiación del menor. El letrado ha subrayado que el padre biológico “nunca reconoció al niño” y no forma parte del procedimiento. Legal y afectivamente, la figura paterna ha sido siempre el abuelo materno. Este dio sus apellidos al pequeño Lucas y ahora lidera la búsqueda de justicia.