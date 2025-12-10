Estalla la fiebre en redes sociales por los curas atractivos: "Se liga más con el alzacuellos"

Los párrocos jóvenes y guapos consiguen miles de seguidores e incluso llegan a desactivar sus cuentas por comentarios subidos de tono

Ricardo Esteves es “el cura sexy” de Portugal y de medio mundo

El calendario de curas de Roma para el año que viene ha desatado la locura en redes sociales. Ellos arrasan predicando en la iglesia y en las redes, y reciben día a día miles de piropos. La sacerdotemanía ha llegado para quedarse, porque no solo va de redes: en el cine también se instalan los protagonistas guapos que son curas.

'El programa de Ana Rosa' habla en directo con Fernando Rubio, sacerdote, quien comenta sobre el calendario que ha causado furor en redes: "No creo que nadie se meta a esto porque la gente sea guapa, creo yo, sino porque es una vida muy normal, atractiva y sencilla. Ser sacerdote no es ningún tipo de locura. Pero el calendario romano de los curas lleva siendo el mismo desde hace muchísimos años".

Fernando Rubio, sacerdote: "Yo soy periodista. A mediados de carrera tuve una experiencia muy bonita del amor de Dios, que me trastocó por completo todos los planes"

Explica que cada vez hay más jóvenes que quieren ser sacerdotes: "Ocurre muchísimo. Yo estaba pensando en lo más bonito de la sociedad que tenemos ahora, que es muy libre, donde uno puede apostar por quien es, por lo que te puedes ir quitando de prejuicios. Antes podía haber un perfil fijo para ser sacerdote y cada vez somos más los que nos planteamos que queremos vivir una vida diferente. No es una cuestión de tener cara bonita, es una sociedad libre que permite que seamos quienes somos".

Además, comenta cuándo le llegó su vocación: "Yo soy periodista. A mediados de carrera tuve una experiencia muy bonita del amor de Dios, que me trastocó por completo todos los planes. Mi corazón siempre ha tenido muchas ganas de narrar y contar historias, y eso converge perfectamente con ser sacerdote".

Sobre si posaría en un calendario de curas, explica: "Creo que no, me da muchísimo palo. Estar delante de una cámara y posar no va con mi personalidad para nada. Se liga más con el alzacuellos, incluso de seminarista, por el factor de prohibido".