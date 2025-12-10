La pareja de la madre de Lucas, el niño asesinado en Almería, lo violó y golpeó hasta la muerte: la mujer pudo ser testigo

Siguen saliendo nuevos y espeluznantes datos sobre el asesinato del pequeño Lucas en Almería, presuntamente, a manos de su madre y de la pareja de esta.

La pareja de la madre de Lucas habría violado y golpeado hasta matar al niño, según se desprende de la investigación de la Guardia Civil, que no descarta incluso que la madre fuese testigo de una parte de la agresión.

El padre de la presunta asesina de su propio hijo ahora solo quiere luchar por la custodia de su futuro nieto, ya que la mujer está embarazada de cinco meses.

'El Programa de Ana Rosa' ha hablado en directo con José Luis Martínez, abogado del abuelo del niño asesinado. "Está mal. Cada vez nos vamos enterando de cosas nuevas y cada vez está peor", ha contado sobre su estado de ánimo.

Abogado del abuelo del niño de cuatro años asesinado en Almería: "Mi cliente lo que quiere que paguen los autores"

Al ser preguntado por si va a solicitar prisión permanente revisable para estos dos presuntos asesinos, ha respondido: "La actuaciones todavía están secretas, pero esta acusación particular va a pedir la pena máxima para los autores de los hechos".

Sobre si tienen claro cuál fue el papel de la madre, el abogado ha respondido: "Todavía no porque no se ha podido acceder a las actuaciones, pero por parte de mi cliente lo que quiere es que paguen los autores. Si ha hija ha tenido algún tipo de colaboración, sea la que sea, que caiga el peso de la ley también sobre ella".