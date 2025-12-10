'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

Exclusiva | Víctima de acoso por parte del líder del PSOE Torremolinos: "He pasado mucho miedo, hasta me persigue por la calle"

Un nuevo escándalo de acoso sexual cerca al gobierno de Pedro Sánchez, noticia que se ha convertido en el epicentro del editorial de Ana Rosa Quintana de este miércoles 10 de diciembre.

"Buenos días. Pedro Sánchez ha publicado su playlist en la que incluye a Extremoduro, cuyo cantante, Robe, acaba de dejarnos. El presidente podría aplicarse la letra de su canción "Si tú te vas", que dice: "He mentido, y he buscado en lo prohibido, por tener buenos alimentos". Tras la sentencia contra el Fiscal General el presidente insiste en su matraca contra el Supremo dinamitando la separación de poderes. En un mitin ha dicho: "¿Nos van a dar lecciones, de qué?" Pues de muchas cosas, presidente, porque está suspenso en primero de Demorcacia. No se puede atacar a una rival política utilizando un poder del Estado para ganar un relato. La sentencia es clara: "El fiscal quebrantó el deber de reserva". Aunque Óscar López diga que conoce "guiones de Hollywood con menos creatividad" de una sentencia que no se había leído. A su playlist, el presidente podría añadir la canción de "Ilegales", "Delincuente habitual", porque como cantaba Jorge Martínez, el fiscal "es un chico normal que trabaja contra la Ley". Sánchez miente hasta en su playlist, porque dijo que le iba a dedicar una hora a Rosalía y no la incluye, aunque podría añadir el tema "Sexo, violencia y llantas", ha arrancado la presentadora.

Ana Rosa ha continuado: "Salieron rascando rueda con el Peugeot y desde entonces tenemos varios casos de machismo y de acoso en el PSOE. Tengo una banda del Peugeot. Ahora seis mujeres acusan de acoso sexual a José Tomé, miembro del Comité Federal del PSOE".

"¿Lecciones de qué? Estamos en un país cuya banda sonora es la ausencia de presupuestos, con un Gobierno sin apoyos, con escándalos de corrupción, acoso y babosos. Y mientras María Corina sigue desaparecida, no va a asistir a la entrega del Nobel de la Paz, y este Gobierno sigue sin felicitar a una mujer que lucha por la libertad de su pueblo mientras vemos fotos de Zapatero con Maduro. ¿Lecciones de qué?", ha sentenciado la presentadora.