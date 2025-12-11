Logo de telecincotelecinco
En busca y captura el acusado de violar una veintena de veces a su hijastra en Mallorca desde que tenía 9 años

El banquillo de los acusados, vacío, en la Audiencia de Palma.
El banquillo de los acusados, vacío, en la Audiencia de Palma.. Europa Press
Palma de MallorcaUn acusado de violar al menos en una veintena de ocasiones a su hijastra menor de edad en Mallorca no se ha presentado este jueves al juicio por lo que la Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha ordenado su busca y captura para su ingreso en prisión.

El juicio tenía que celebrarse este mediodía en Palma pero el procesado no se ha presentado y su defensa ha asegurado no saber nada de él, aunque se ha opuesto a la petición de busca y captura, que sí ha pedido el fiscal, apuntando a la debilidad de las pruebas por las que se le acusa.

La Fiscalía interesa que sea condenado a 15 años de prisión y al pago de una indemnización de 3.000 euros como supuesto autor de un delito continuado de agresión sexual.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, se remontan a los años 2003 y 2004, cuando la víctima tenía entre nueve y diez años de edad.

Desde entonces, y hasta 2010, cuando ella tenía entre 15 y 16 años, la violó al menos en una veintena de ocasiones. El hombre le decía a su hijastra que no contara nada a nadie porque se pensarían "que estaba loca".

