Condenada a prisión permanente una mujer por asesinar a un anciano incendiando su casa

Se convierte en la primera persona de Ibiza condenada a prisión permanente revisable y la tercera en el conjunto de Baleares

La Audiencia de Baleares ha condenado a prisión permanente revisable a una mujer por haber asesinado en 2023 a un anciano vulnerable de 77 años mientras dormía, provocando un incendio en su casa en Ibiza. Con esta resolución, la acusada se convierte en la primera persona en la isla en recibir esta pena.

Según consta en el fallo hecho público este jueves, la condenada deberá indemnizar a la mujer del fallecido, una anciana nonagenaria, con 86.484,01 euros y a cada uno de sus hijos con 62.268,49 euros. Además, deberá afrontar 48.380,45 euros por los desperfectos ocasionados en el hogar incendiado.

La sentencia va en consonancia con la voluntad de la Fiscalía, que solicitaba prisión permanente revisable, petición que también sostenía la acusación particular ejercida por la familia del fallecido. Por su parte, la defensa pedía la absolución o, de forma subsidiaria, que se tuviera en cuenta la atenuante simple reconocida por el jurado de alteración psíquica.

Con esta condena que no es firme y contra la que cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB), se ha convertido en la primera persona de Ibiza condenada a prisión permanente revisable y la tercera en el conjunto de Baleares.