Vanesa Fernández busca conocer si hubo negligencia médica al abandonar a su padre en la calle

En 'El tiempo justo', Vanesa Fernández ha relatado el episodio que, según denuncia, precipitó el deterioro de la salud de su padre, un hombre que padecía metástasis y que falleció pocos días después de los hechos. La hija sostiene que una ambulancia lo dejó en la calle, a un kilómetro de su domicilio, sin supervisión y en condiciones de vulnerabilidad.

El caso salió a la luz cuando una vecina llamó a Vanesa para avisarle de que se había encontrado a su padre desorientado, sangrando en la cabeza y solo en la calle. La vecina, sin pensárselo dos veces le subió al coche y avisó a Vanesa. La hija, desconcertada, creyó que debía tratarse de un error, ya que el hombre debía haber llegado en ambulancia desde el hospital.

“Estaba con el camisón, el pañal y la vía puesta”, explicó la joven, que lo trasladó al domicilio para que pudiera ser atendido por un enfermero del servicio de hospitalización a domicilio. Horas después, el estado del paciente empeoró y tuvo que ser trasladado nuevamente al hospital. Dos días más tarde entró en coma y, según relata su hija, falleció a los cuatro o cinco días.

La versión de la familia y la de la técnica de la ambulancia

Vanesa Fernández sostiene que la técnica de emergencias dejó a su padre en la calle "porque él supuestamente le habría dicho que vivía allí", pero recalca que la obligación del personal sanitario es garantizar la entrega del paciente en el domicilio correcto. La trabajadora, según declara la familia, afirmó en el primer juicio que vio al hombre "entrar en una casa".

Para Vanesa, esa versión es incompatible con el estado de salud de su padre: "Tal y como caminaba, sería totalmente imposible que le diera tiempo a entrar en ningún domicilio", afirmaba en directo.

Proceso judicial y vías abiertas

El caso llegó a la vía penal, pero la Audiencia Provincial decidió no continuar el procedimiento. Ahora Vanesa valora continuar por la vía civil o patrimonial para determinar si hubo negligencia en el traslado. Aunque la hija no atribuye directamente la muerte a la actuación de la ambulancia, sí considera que el episodio pudo influir en el deterioro que llevó a su padre a entrar en coma: "No creo que fuera la causa del fallecimiento, pero sí de que entrara en coma", explicaba.

El programa analizó además si, más allá de la posible responsabilidad penal, la actuación descrita podría constituir una falta de profesionalidad o un incumplimiento de protocolo: "No se deja a un paciente enfermo, con vía puesta y en pijama, en plena calle sin verificar que se trata de su domicilio", comentaba el presentador, Joaquín Prat.