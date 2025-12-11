Víctima y agresor se habían conocido a través de una aplicación de contactos

Un joven de 25 años ha sido detenido en Aia por agredir sexualmente a una menor, según ha comunicado el Departamento de Seguridad. La víctima acudió ayer a la comisaría de San Sebastián para presentar la denuncia, en la que explicó que había conocido al detenido a través de una aplicación de contactos y que éste la había agredido sexualmente en su vivienda.

Como ha contado 'El Diario Vasco', informado por la Ertzaintza, ambos se encontraron en San Sebastián y luego se desplazaron en un vehículo hasta la casa del hombre, en Aia, donde se produjo la agresión según relató la víctima.

Tras la denuncia, se inició la búsqueda del presunto agresor, que culminó en la madrugada de hoy con su arresto por un delito contra la libertad sexual. El detenido, de 25 años y nacionalidad española, será puesto a disposición judicial una vez concluyan las diligencias policiales.