El cirujano plástico acusado de agredir sexualmente a una paciente sedada niega los hechos

Detienen a un cirujano plástico en Murcia por la presunta violación de una paciente sedada en una operación de aumento de pecho

En sus redes sociales se presentaba como cirujano plástico, estético y reparador. Ha trabajado en muchos hospitales de España, pero también en su propia consulta, y así es como empezó su relación con la paciente. El doctor le iba a realizar un aumento de pecho, para ello alquiló un quirófano en un hospital de Murcia. Allí, en la propia sala de operaciones, presuntamente la agredió sexualmente aprovechando que estaba sedada. Fueron las otras dos trabajadoras del centro quienes percibieron movimientos extraños, por eso grabaron un vídeo y avisaron al hospital. Ese mismo día presentaron una denuncia ante la Policía Nacional. Ahora otras pacientes temen haber sido también víctimas sin saberlo. También se ha presentado otra denuncia contra el hospital porque, presuntamente, no tendría licencia para este tipo de operaciones.

‘Vamos a ver’ se ha trasladado hasta Murcia, donde David Cifuentes, reportero del programa, cuenta las últimas novedades del caso: “El cirujano ha negado los hechos, ha dicho que el vídeo se grabó desde una perspectiva errónea, equivocada. Dice que no pudo cometer la agresión sexual porque llevaba mucha ropa quirúrgica. También hemos hablado con la dirección del hospital, quienes se van a personar en la causa siempre y cuando no perjudiquen a la víctima”.

También comenta lo que sucedió: “Todo ocurre el cuatro de diciembre, en ese quirófano. El cirujano está con una auxiliar de enfermería y es la auxiliar la que empieza a ver movimientos extraños, saca su teléfono y graba la secuencia, y además se lo comunica a la dirección del hospital. Horas después se detiene a este hombre en Alicante”.

Compañera de trabajo del cirujano acusado de violar a una paciente sedada: "Estoy en shock"

Además, el programa ha podido hablar con una de las enfermeras que ha trabajado con este cirujano: “Estoy en shock, hace tres años que no venía por aquí porque actualmente estaba afincado en Alicante, operando y pasando consulta en esa zona. No me lo puedo creer, es una persona excelente y un profesional maravilloso”.