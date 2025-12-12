Patricia Pardo rinde homenaje a María Pita: "No sol venció a los ingleses, también al destino"

Patricia Pardo rinde homenaje a María Pita, una heroína española de la defensa de La Coruña en 1589

En 'Vamos a ver', Patricia Pardo se caracteriza cada viernes como una figura histórica para rendir homenaje y destacar la vida y obra de personas relevantes. En el programa de hoy, 12 de diciembre, Patricia Pardo ha querido rendir homenaje a María Pita, heroína española en la defensa de La Coruña en 1589 frente a Inglaterra.

Patricia Pardo comenzó el programa contextualizando la situación histórica: "Bienvenidos a mayo de 1589. La ciudad de A Coruña agoniza. 23.000 ingleses, liderados por el temido pirata Francis Drake, pretenden arrasar la ciudad, avanzar hasta Lisboa y llevarse como trofeo las reliquias del apóstol Santiago en Compostela para entregárselas a su reina. El latido de los 4.000 coruñeses que sobreviven dentro de las murallas es cada vez más débil, pero un acontecimiento absolutamente inesperado para aquellos temidos corsarios británicos cambió el rumbo de la historia y, como consecuencia, el del mundo".

Patricia Pardo: "Demostró que, a veces, la historia puede cambiar porque una mujer decide que no va a ceder ni un palmo, ni un ápice de dignidad, ni de identidad"

Además, recordó la figura de María Pita: "La bravura de una mujer que acababa de perder a su marido en la batalla se erigió como una luz en su camino. María Pita, encarnando el coraje y el orgullo de un pueblo arrasado, subió a la muralla de la ciudad, abatió a un alférez inglés y arrojó su estandarte al vacío, para luego pronunciar una frase que aún hoy es leyenda: 'Quien tenga honor que me siga'. Aquellas palabras penetraron en el corazón del pueblo como un bálsamo de fortaleza y espíritu, hasta el punto de que los ciudadanos tomaron las armas con tal furia que los piratas extranjeros se vieron obligados a doblegarse".

Por último, Patricia Pardo añadió sobre María Pita: "María Pita acabó venciendo no solo a los ingleses, sino al destino. Su gesto heroico provocó que se elevaran multitud de peticiones al rey para que reconociera a esta indómita coruñesa, a la que describieron como una mujer de armas tomar. La aguerrida María Pita demostró que, a veces, la historia puede cambiar porque una mujer decide que no va a ceder ni un palmo, ni un ápice de dignidad, ni de identidad, ni una mañana más. Gracias, María Pita, por inspirar y insuflar coraje desde el pasado a los que salimos cada día a pelear nuestras batallas del presente".