Familia del fallecido tras ser reducido por la policía con una pistola táser: "No estaba violento"

Compartir







Tras conocerse que el hombre de 35 años que falleció el pasado domingo en un locutorio de Torremolinos tras sufrir una parada cardiorrespiratoria fue reducido por agentes de la Policía Nacional mediante dos pistolas táser, su familia clama justicia y asegura que las medidas que tomaron fueron desmedidas.

'Vamos a ver' ha hablado en directo con la familia de este hombre, que ha asegurado que las cosas no son tal y como se cuentan en la versión oficial de la Policía Nacional, la cual asegura que estaba "muy violento".

"No entró a robar. Hay testigos y vídeos que lo demuestran. Se bajó del taxi para cargar el móvil porque no podía pagar y solo estaba nervioso por eso. Le dijeron que no y entró en el otro locutor, le redujeron entre dos individuos, le tiraron al suelo y le encerraron porque debía pensar que les quería robar", han comenzado a relatarnos.

Familia del hombre que falleció el pasado domingo en un locutorio de Torremolinos: "Las cámaras que grabaron todo es lo que estamos pidiendo"

"Todos los testigos, que había más de cincuenta, aseguran que no estaba agresivo y que solo quería un cargador. Lo primero que hizo la policía fue apuntarle con un táser y él solo les pedía que mirasen las cámaras de seguridad. Las cámaras es lo que estamos pidiendo", ha continuado explicando.

La familia asegura que la víctima murió por las cinco descargas recibidas, ya que era una persona "totalmente sana y sin problemas".

Los policías acudieron al establecimiento tras recibir un aviso por un presunto intento de robo y, según su relato, encontraron al individuo encerrado por el propietario del negocio y "en un avanzado estado de agitación".