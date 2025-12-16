"Está en una ignorancia absoluta, porque no sabe lo que va a sufrir a partir de ahora”

Confirman 25 años de cárcel para un abuelo por agredir sexualmente a sus dos nietas menores

La niña colombiana Samara sueña con ser bombera y profesora de arte, un anhelo que contrasta con la realidad de miles de menores y jóvenes atrapadas en redes de explotación.

Carolina Sánchez, directora de la asociación Amar Dragoste, explica el sentido de la campaña que lideran: “El lema de esta campaña es ‘no nací para esto’, sabiendo que ninguna niña sueña con ser explotada en Europa”.

La última mujer en riesgo detectada por las autoridades tiene 19 años. El comisario principal jefe de la UCRIF, Luis Mayandía, advierte de la situación de vulnerabilidad extrema en la que se encuentran estas jóvenes: "Está en una ignorancia absoluta, porque no sabe lo que va a sufrir a partir de ahora”, y añade: “Te están engañando y vas a ser tratada”.

En Colombia, el éxodo de mujeres hacia Europa se ha normalizado, con un incremento de más del 350 %

Todo ello a consecuencias de la retirada del visado desde el año 2015. A esta situación se suma la llegada masiva de mujeres venezolanas al país, un fenómeno que, según las organizaciones, expulsa aún más a las colombianas hacia rutas de migración y riesgo.

Carolina Sánchez señala que su asociación ha atendido este año a más de 1.800 mujeres en contextos de prostitución, de las cuales el 42 % son colombianas. Muchas de ellas entregan hasta el 50 % de sus ganancias a las redes que las explotan.

"Mujeres a las que hay que salvar" , insiste Sánchez, porque han llegado a creer que esa violencia es la única manera de sobrevivir.