Sor Paloma, monja de Belorado: "Estamos secuestradas"

La Guardia Civil entra en el convento para revisar la salud de cinco monjas mayores

Las exmonjas de Belorado denuncian actos vandálicos en el monasterio de Derio, Bizkaia

Compartir







Las monjas de Belorado están siendo atendidas por la Guardia Civil, aunque ellas aseguran que están siendo retenidas. La realidad es que la Guardia Civil ha actuado con un mandato judicial del juzgado número cinco de Bilbao para comprobar el estado de salud y la vulnerabilidad de cinco religiosas del convento.

'El programa de Ana Rosa' ha podido hablar con Sor Paloma, una de las monjas de Belorado, quien relata la situación: "Tenemos la casa llena de guardias civiles, no sé cuántos hay, pero son más de veinte, y querían llevarse a las más mayores en contra de su voluntad. Esto es muy duro, ¿hasta cuándo y hasta dónde van a llegar? No nos dejan salir, nos iban a dar un poco de ropa de abrigo porque estábamos heladas, pero nos han vuelto a meter dentro porque se estaban llevando a Sor Lucía. No sé qué clase de personas son, esto es un secuestro".

Portavoz de las monjas de Belorado: "Las monjas creen que quieren llevarse a las mayores y dividir la comunidad"

Además, el programa ha hablado en directo con Francisco Canals, portavoz de las monjas de Belorado, quien explica la percepción de las religiosas: "Las monjas creen que quieren llevarse a las mayores y dividir la comunidad. Son trece monjas, ocho jóvenes y cinco mayores que llevan toda su vida allí. No hay ningún motivo para llevárselas".

Canals añade que no es la primera vez que ocurre algo así: "Ya es la tercera vez que van allí; hace unas semanas y también el 2 de agosto intentaron llevarse a las mayores, y ellas siempre han dicho que están allí porque quieren y que están bien cuidadas".